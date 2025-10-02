Language
    Alka Tiwari: अलका तिवारी बनीं झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त, संभाला पदभार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:45 PM (IST)

    झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड का पदभार ग्रहण किया। अलका तिवारी झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गईं हैं।

    अलका तिवारी बनीं झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी, ने गुरुवार (दिनांक 02.10.2025) को राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखंड का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही अलका तिवारी झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गईं।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

