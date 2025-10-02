Alka Tiwari: अलका तिवारी बनीं झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त, संभाला पदभार
झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड का पदभार ग्रहण किया। अलका तिवारी झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गईं हैं। पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जागरण के साथ जुड़े रहिए।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी, ने गुरुवार (दिनांक 02.10.2025) को राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखंड का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही अलका तिवारी झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गईं।
