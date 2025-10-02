Alka Tiwari: अलका तिवारी बनीं झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त, संभाला पदभार

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी, ने गुरुवार (दिनांक 02.10.2025) को राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखंड का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही अलका तिवारी झारखंड की आठवीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गईं।

