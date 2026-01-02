Language
    झारखंड में एक ही कुलपति को 3 यूनिवर्सिटी का प्रभार, आजसू ने छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर जताई चिंता

    By Kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने रांची यूनिवर्सिटी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति, प्रतिकुलपति और कुलसचिव की नियुक्ति न ...और पढ़ें

    Hero Image

    ओम वर्मा ने दी आंदोलन की चेतावनी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि रांची यूनिवर्सिटी एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्थाई कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव की नियुक्ति नहीं हुई है।

    जिससे यूनिवर्सिटी का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है, न तो समय पर क्लास हो रही है न ही समय पर परीक्षा और न ही रिजल्ट प्रकाशित हो पा रही है। जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    किसी भी तरह की वित्तीय प्रक्रिया, यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलपमेंट, सीनेट और सिंडिकेट की बैठकें समय पर नहीं हो पा रही हैं। जिससे यूनिवर्सिटी के विकास कार्य पर रोक लगा हुआ है।

    साथ ही यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों, शिक्षकों का वेतन सही समय पर नहीं मिल पा रहा है और भी कई समस्या है जिसका निराकरण स्थाई कुलपति की नियुक्ति से ही संभव है।

    आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कुलाधिपति से छात्रहित में आग्रह किया है कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी में स्थाई कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव की नियुक्ति की जाए ताकि सभी समस्याओं से छात्र छात्राओं को निजात मिल सके।

    पूर्व में भी आजसू ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर स्थाई कुलपति, प्रतिकुलपति की नियुक्ति अविलंब करने की मांग की थी। इस संबंध में शनिवार को आजसू के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

    उन्होंने कहा कि अगर फिर भी छात्रहित में स्थाई कुलपति की नियुक्ति नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन के तहत यूनिवर्सिटी में तालाबंदी की जाएगी।