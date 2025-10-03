बिहार चुनाव से पहले झारखंड में बड़ा सियासी बदलाव, प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए आदित्य साहू

भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू को प्रदेश भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आदित्य साहू की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उनकी नियुक्ति रवींद्र राय के स्थान पर की गई है जिन्हें विधानसभा चुनाव के समय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति तक संभालेंगे पार्टी का काम प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आदित्य साहू की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। उनकी नियुक्ति रवींद्र राय के स्थान पर की गई है जिन्हें विधानसभा चुनाव के समय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

आदित्य साहू मौजूदा कमेटी में प्रदेश महामंत्री के पद पर थे। रांची जिला के ओरमांझी निवासी आदित्य साहू विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी बनाए गए थे। प्रदेश भाजपा में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने तक आदित्य साहू पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह नियुक्ति संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए प्रदेश संगठन का दायित्व सौंपा है।