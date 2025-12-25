सावधान! नाबालिग ने चलाई बाइक तो मां-बाप पर होगी कार्रवाई; थाना प्रभारी ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, ओरमांझी। प्रखंड क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, नशाखोरी, जमीन विवाद व अव्यवस्था पर लगाम कसने के लिए बुधवार को शांति समिति की विशेष बैठक हुई। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अब नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार बाइक से हो रही लगातार मौतों, सड़क पर अवैध रूप से दुकान-बाजार लगाकर जाम पैदा करने और बढ़ते भूमि विवाद को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामटहल चौधरी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन की नहीं, आम जनता की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील किया, अपराध व नशे के खिलाफ प्रशासन का सहयोग करें। वहीं, बैठक की अध्यक्षता कर रहे थाना प्रभारी शशि भूषण चौधरी ने चेतावनी दी कि नाबालिगों को बाइक चलाने देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जुर्माना भी देना होगा।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना लाइसेंस और नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर सीधे अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होने नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने और क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने का जनता से सहयोग की अपील किया गया।