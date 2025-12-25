सावधान! नाबालिग ने चलाई बाइक तो मां-बाप पर होगी कार्रवाई; थाना प्रभारी ने दी चेतावनी
ओरमांझी में सड़क दुर्घटनाओं, नशाखोरी और जमीन विवादों को रोकने के लिए शांति समिति की बैठक हुई। पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने अपराध व नशे के खिलाफ प्रशासन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ओरमांझी। प्रखंड क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, नशाखोरी, जमीन विवाद व अव्यवस्था पर लगाम कसने के लिए बुधवार को शांति समिति की विशेष बैठक हुई।
बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अब नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार बाइक से हो रही लगातार मौतों, सड़क पर अवैध रूप से दुकान-बाजार लगाकर जाम पैदा करने और बढ़ते भूमि विवाद को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रामटहल चौधरी कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन की नहीं, आम जनता की भी जिम्मेदारी है।
उन्होंने लोगों से अपील किया, अपराध व नशे के खिलाफ प्रशासन का सहयोग करें। वहीं, बैठक की अध्यक्षता कर रहे थाना प्रभारी शशि भूषण चौधरी ने चेतावनी दी कि नाबालिगों को बाइक चलाने देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जुर्माना भी देना होगा।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना लाइसेंस और नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर सीधे अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होने नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने और क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने का जनता से सहयोग की अपील किया गया।
बैठक का संचालन कर रहे उप प्रमुख जयगोविंद साहू ने सड़क हादसों में युवाओं की हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है, जिस पर सख्त नियंत्रण जरूरी है।
इसके अलावा उप प्रमुख रिजवान अंसारी, जिप सदस्य सरिता देवी, पूर्व प्रमुख मुंतजिर अहमद राजा, कुदुस अंसारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों ने अपराध नियंत्रण को लेकर थाना प्रभारी द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की।
बैठक में विधायक प्रतिनिधि हरिमोहन महतो, अंजीत कुमार, अशोक गुप्ता, इम्तियाज ओहदार, सत्तार अंसारी, मानकी राजेंद्र साही, सत्यमराज कुशवाहा, सुरेश प्रसाद साहू, सलीम अंसारी, विष्णु मुंडा, रामवृक्ष महतो, मुबारक अंसारी, संजय महतो, दिवाकर साहू, शशि मेहता सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व शांति समिति के सदस्य आदि उपस्थित थें। बैठक में स्पष्ट संकेत दिया गया कि कानून से खिलवाड़ करने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।
