IAS विनय चौबे के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटा रहा ACB, साइबर विशेषज्ञों से ली जा रही मदद

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में शराब घोटाला, जमीन घोटाला व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी अब अपनी जांच में साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ले रही है। घोटाले के मास्टरमाइंड निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे हैं।

विनय कुमार चौबे, उनके रिश्तेदार व अन्य सहयोगी उपरोक्त मामलों के आरोपित हैं। आरोपितों के ठिकानों से जब्त डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट मीडिया से जुड़े साइट, ई-मेल आदि को खंगालने के लिए सीआइडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने के विशेषज्ञ एसीबी को तकनीकी मदद दे रहे हैं।एसीबी की जांच तेज है। एसीबी को अब तक की छापेमारी में कई संदिग्ध डिजिटल उपकरण (लैपटाप व कंप्यूटर) भी मिले है, जिसकी जांच जारी है।

कई कंपनियों में निवेश की मिली है जानकारी एसीबी को जांच के दौरान जिन कंपनियों में निवेश की जानकारी मिली है उनमें रांची में करमटोली चौक के समीप निदान बिल्डिंग स्थित महिंद्रा नेक्सजेन सोल्यूसंस, डिबडीह स्थित एसएस मोटोजेन प्राइवेट लिमिटेड (टाटा मोटर्स शोरूम), कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित एसएस मोटोजेन प्राइवेट लिमिटेड, देवघर के मोहनपुर लोटवावर्न स्थित टाटा मोटर्स शोरूम, मोटोजेन, धनबाद के बरवाअड्डा कशियाटांड़ स्थित मोटोजेन शोरूम, एचएन मोटर्स शोरूम पंडुकी और ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आइएनएस इंटरप्राइजेज, श्री राणी सती डेकोर रांची शामिल है।

यहां से बड़ी संख्या में डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिसका सत्यापन चल रहा है। एसीबी को विनय चौबे व उनसे जुड़े लोगो की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच के दौरान लगातार नई जानकारियां मिल रही हैं। एसीबी को अनुसंधान के दौरान पता चला है कि विनय चौबे व उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों ने काले धन को छिपाने व उसे सफेद करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से सिंडिकेट चलाया था।

इसके लिए कई करीबियों को माध्यम बनाया गया था जिनका बड़ा कारोबार था। उक्त कारोबार के माध्यम से ही काले धन को पहले निवेश किया जा रहा था। फिर उससे संबंधित धन को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया जा रहा था या फिर उस राशि से अचल संपत्ति खरीदी जा रही थी।

इन रिश्तेदारों, सहयोगियों में निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर एसएन त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह, विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह आदि शामिल हैं। एसीबी को जांच में टिंबर कारोबारी श्रवण जालान, श्रवण जालान के रिश्तेदार दुमका निवासी टायर कारोबारी नवीन पटवारी, शिपिज त्रिवेदी के कर्मचारी इरफान इकबाल आदि के नाम भी सामने आए हैं, जिनका सत्यापन चल रहा है। ज्योतिष एनके बेरा से भी एसीबी ने की पूछताछ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शनिवार को ज्योतिष एनके बेरा से भी पूछताछ की है। एनके बेरा से लालपुर के मुकुंद अपार्टमेंट में एक फ्लैट की खरीद-बिक्री मामले में पूछताछ की है।