काला धन की तलाश, IAS विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के ब्रह्मास्त्र एजुकेशन कार्यालय पहुंची एसीबी, खंगाले दस्तावेज

राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छानबीन कर रही एसीबी ने एक जनवरी को निलंबित आइएएस विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता व साला शिपिज त्रिवेदी के नियंत्रण वाले मेसर्स ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में छापेमारी की।

यह कार्यालय रांची के मेन रोड स्थित जोखीराम चैंबर्स के तीसरे तल्ले पर है। एसीबी के अधिकारियों ने वहां के कर्मियों से पूछताछ की और संस्थान का दस्तावेज खंगाला। यहां एसीबी आगे भी छानबीन करेगी। एसीबी को सूचना है कि इस संस्थान में करीब तीन से सवा तीन करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। ये विनय चौबे द्वारा अर्जित काला धन हो सकता है और इसी आशंका पर एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीबी को इस छानबीन में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जो चल रही जांच में सहायक साबित होंगे।

गौरतलब है कि एसीबी ने 24 नवंबर 2025 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर एसएन त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह व विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।

आरोप है कि विनय चौबे ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति अर्जित की है। अपने काले धन को उन्होंने अपने रिश्तेदारों व सहयोगियों की मदद से निवेश करवाकर सफेद बनाने की कोशिश की है। एसीबी इसी बिंदु पर छानबीन कर रही है।

आज पूरी होगी विनय सिंह की रिमांड, फिर भेजे जाएंगे हजारीबाग सेंट्रल जेल विनय चौबे के सहयोगी आटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की सात दिनों की रिमांड शुक्रवार को पूरी हो जाएगी। इसके बाद एसीबी उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद पुन: हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में शिफ्ट करेगी।

विनय सिंह पिछले सात दिनों से रांची स्थित एसीबी मुख्यालय में थे। एसीबी को विनय सिंह से पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। ये जानकारियां विनय कुमार चौबे व उनके रिश्तेदारों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चल रही जांच को सहयोग करेंगी।

नवीन पटवारी नहीं आए, सिर्फ श्रवण जालान से हो सकी पूछताछ एसीबी के रांची स्थित कार्यालय में एक जनवरी को टिंबर कारोबारी श्रवण जालान व उनके रिश्तेदार दुमका के टायर कारोबारी नवीन पटवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

श्रवण जालान तो एसीबी के कार्यालय में पहुंचे, लेकिन नवीन पटवारी दूसरे दिन भी एसीबी कार्यालय में नहीं पहुंचे। दोनों ही व्यवसायियों से एसीबी ने उनके फर्म से संबंधित आयकर रिटर्न का ब्यौरा मांगा था। इन कारोबारियों से अब तक एसीबी को पर्याप्त कागजात नहीं मिल सका है।