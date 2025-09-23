बोकारो के 13 मजदूर विशाखापटनम में बने हैं बंधक, मंत्री ने मुख्य सचिव को दिए मुक्त कराने के निर्देश

बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की सोनपुर पंचायत स्थित सिली साड़म गांव के रहने वाले 13 मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम स्थित निकनम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन मजदूरों की सकुशल व शीघ्र रिहाई कराने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड की सोनपुर पंचायत स्थित सिली साड़म गांव के रहने वाले 13 मजदूर आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम स्थित निकनम केमिकल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बंधक बने हुए हैं। इन मजदूरों की सकुशल व शीघ्र रिहाई कराने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। एक मजदूर के स्वजन अखिलेश्वर मांझी ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद से लिखित शिकायत कर पूरे मामले की जानकारी दी थी। इसे मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि पांच सितंबर को सभी 13 मजदूर उक्त कंपनी में मजदूरी करने गए थे। उसके बाद से ही वे बंधक हैं। कंपनी वाले उन्हें आने नहीं दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है।

ये हैं 13 मजदूर, जो बने हुए हैं बंधक अनिल किस्कू, अरविंद हेम्ब्रम, धर्मराज किस्कू, प्रेम कुमार हेम्ब्रम, जगदेव किस्कू, सुभाष किस्कू, सुधाकर हांसदा, राजेंद्र हेम्ब्रम, सुनील मरांडी, विमल सोरेन, संदीप सोरेन, अजीत टुडू व मुटू सोरेन।