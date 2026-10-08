नेमरा में रूपी सोरेन को आखिरी जोहार, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार; रामगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

संवाद सूत्र, बरलंगा (रामगढ़)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता व दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन के अंतिम संस्कार को लेकर उनके पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा में गुरुवार सुबह से ही तैयारियां तेज हैं।रुपी सोरेन निधन 72 वर्ष की उम्र मे हुई।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, उनका पार्थिव शरीर आज दिन के करीब 12 बजे नेमरा पहुंचेगा। वहां घर पर संथाली रीति–रिवाज के अनुसार परिवार के लोग अंतिम विदाई की रस्म निभाएंगे। इसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद नेमरा गांव के ढेकानाला घाट जहां पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया था, बिल्कुल उसी स्थान के समीप दिवंगत रुपी सोरेन का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा।अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के‌ साथ साथ झारखंड के सभी मंत्रियों व पक्ष विपक्ष के कई विधायकों के पहुंचने की चर्चा है। जैप की कई कंपनियां देर रात से ही पहुंच रही है।

रामगढ़ और हजारीबाग के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी सुबह से ही नेमरा पहुंचकर स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। भीड़ नियंत्रण,यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रूपी सोरेन के अंतिम संस्कार को लेकर गोला-मुरी मार्ग पर भी मरम्मत कार्य शुरू कराया गया है, ताकि आने-जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। वहीं,अंतिम संस्कार स्थल की आवश्यक व्यवस्था को लेकर संबंधित विभागों की गतिविधियां भी तेज हैं।