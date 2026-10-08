शिबू सोरेन के संघर्ष से हेमंत सोरेन की सत्ता तक... हर मोड़ पर परिवार की ढाल बनी रहीं रूपी सोरेन; अब यादें शेष

डिजिटल डेस्क, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन से सोरेन परिवार में शोक है। वह पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता दिशोम शिबू सोरेन की पत्नी थीं। करीब छह दशक से ज्यादा के वैवाहिक जीवन में उन्होंने शिबू सोरेन के राजनीतिक संघर्ष के साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालीं। सार्वजनिक जीवन में उनकी मौजूदगी भले ही सीमित रही, लेकिन सोरेन परिवार के सफर में उनकी भूमिका हमेशा परिवार के बीच रही।

1 जनवरी 1962 को हुई थी शिबू सोरेन से शादी राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, शिबू सोरेन और रूपी सोरेन की शादी 1 जनवरी 1962 को हुई थी। इसके बाद दोनों ने लंबा वैवाहिक जीवन साथ बिताया। शिबू सोरेन जब झारखंड आंदोलन और सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, उस दौरान परिवार की जिम्मेदारियां रूपी सोरेन के हिस्से में रहीं। दोनों के चार बच्चे हैं। इनमें तीन बेटे और एक बेटी शामिल हैं। समय के साथ परिवार के कई सदस्य झारखंड की राजनीति में सक्रिय हुए।

चार बच्चों की मां थीं रूपी सोरेन रूपी सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेताओं में रहे। वह जामा से विधायक भी रहे थे। वर्ष 2009 में उनका निधन हो गया था। दूसरे बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। छोटे बेटे बसंत सोरेन भी राजनीति में सक्रिय रहे और दुमका से विधायक रहे हैं। बेटी अंजनी सोरेन भी झामुमो से जुड़ी रही हैं। इस तरह रूपी सोरेन का परिवार धीरे-धीरे झारखंड की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम बनता गया।

हेमंत सोरेन के जीवन में मां का रिश्ता हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनके पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन थीं। राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के साथ हेमंत सोरेन की पहचान झारखंड की राजनीति के प्रमुख नेताओं में बनी। ऐसे में रूपी सोरेन का निधन परिवार के लिए निजी क्षति है। उनके जाने के साथ परिवार से जुड़ी कई पुरानी यादें भी जुड़ी हैं।

शिबू सोरेन के संघर्ष के दौर में परिवार संभाला शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर झारखंड आंदोलन से होते हुए सक्रिय राजनीति तक पहुंचा। आंदोलन के शुरुआती दौर में वह लंबे समय तक घर से दूर रहे। इस दौरान परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी रूपी सोरेन संभालती रहीं।

वह सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा नजर नहीं आईं, लेकिन परिवार के भीतर उनकी भूमिका लगातार बनी रही। शिबू सोरेन के संघर्ष के साथ परिवार आगे बढ़ता गया और बाद में सोरेन परिवार झारखंड की राजनीति का प्रमुख नाम बन गया।

परिवार ने देखे कई उतार-चढ़ाव सोरेन परिवार ने राजनीतिक उपलब्धियों के साथ कई निजी दुख भी देखे। वर्ष 2009 में बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का निधन हुआ। इसके बाद शिबू सोरेन का भी निधन हुआ। अब रूपी सोरेन के निधन से परिवार ने एक और करीबी सदस्य को खो दिया है।