रूपी सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए मोरहाबादी आवास पर जुट रहे लोग, आज नेमरा में होगा अंतिम संस्कार

डिजिटल डेस्क, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन के निधन के बाद आज उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर मोरहाबादी स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहां परिवार के सदस्यों, झामुमो नेताओं और समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।

मोरहाबादी आवास पर शोक का माहौल है। लोग रूपी सोरेन के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा, जहां आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। रूपी सोरेन का बुधवार रात करीब आठ बजे रांची के बरियातू स्थित हिल व्यू अस्पताल में निधन हुआ था। वह लंबे समय से अस्वस्थ थीं। सांस लेने में परेशानी के बाद उन्हें 18 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।