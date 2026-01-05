रांची से केरल कमाने गए पति को 4 बच्चों की मां से प्यार, फेसबुक की रिलेशन लिव-इन में बदली; थाने पहुंचा मामला

संवाद सूत्र, कुजू (रामगढ़)। इंटरनेट मीडिया (फेसबुक) के माध्यम से हुई दोस्ती अब दो परिवारों के बीच गंभीर विवाद का कारण बन गई है। फेसबुक से शुरू हुआ कथित प्रेम प्रसंग तीन बच्चों के पिता और चार बच्चों की मां के बीच इस कदर बढ़ा कि मामला कुजू ओपी तक पहुंच गया।

घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिले के सेलहारा कला निवासी राजकुमार केसरी उर्फ बबलू का विवाह कुजू की रहने वाली सोनी देवी से एक दशक पहले हुआ है और दंपति के तीन बच्चे हैं।

राजकुमार केसरी केरल में जेसीबी मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। इसी दौरान फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती रिंकी देवी विवाहित महिला से हुई। इसके चार बच्चे बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि ऑनलाइन बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और कथित तौर पर प्रेम-संबंध बन गया।

केरल में प्रेमिका के साथ रहने लगा राजकुमार इसके बाद राजकुमार केसरी अपने परिवार से दूरी बनाने लगा। वहीं संबंधित महिला भी अपने पति को छोड़कर चारों बच्चों के साथ केरल में ही राजकुमार केसरी के साथ रहने लगी। मामले की भनक लगने पर पहली पत्नी सोनी देवी केरल पहुंची और वहां से अपने पति को कुजू लेकर आई।

इसी दौरान कथित प्रेमिका भी उनके साथ कुजू आ गई। बताया गया कि महिला का पति अपनी पत्नी को कुजू मायके में छोड़कर अपने प्रेमिका के साथ हजारीबाग जाने लगा, तभी महिला के मायके पक्ष के लोगों ने रास्ते में युवक को रोक लिया।

इसके बाद सभी लोग कुजू ओपी पहुंचे। ओपी में घंटों तक चली पूछताछ के दौरान कथित प्रेमी-प्रेमिका एक साथ रहने की बात पर अड़े रहे। पुलिस के अनुसार दोनों ने अलग किए जाने की स्थिति में आत्महत्या की धमकी भी दी। इससे माहौल और गंभीर हो गया।