    बरकाकाना स्टेशन पर रेल कोच बना रेस्टोरेंट, यात्रियों को मिलेगा फाइव स्टार अनुभव

    By Gopal giri Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन पर भारतीय रेलवे एक अत्याधुनिक रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित कर रहा है। यह देश के चुनिंदा दस मॉडल स्टेशनों में से एक है, जहाँ या ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेल कोच रेस्टोरेंट। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, बरकाकाना (रामगढ़)। बरकाकाना स्टेशन को माडल स्टेशन बनने का कवायद तेज हो गई है, जिससे भारतीय रेलवे ने एक नई एवं अत्याधुनिक पहल के तहत रेल कोच रेस्टोरेंट की स्थापना की तैयारी जोरों पर यह रेस्टोरेंट देश के चुनिंदा दस महल स्टेशनों में खोला जाएगा। इसमें बरकाकाना स्टेशन भी शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को एक अद्वित्तीय और सुखद अनुभव प्रदान करना है। जहां वे फाइव स्टार होटल जैसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाएंगे। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में यात्रियों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होंगे, जो निश्चित लागत पर परोसे जाएंगे। रेलवे विभाग ने इस योजना को युद्धस्तर पर लागू करने की तैयारी जोरों पर कर ली है।

    यहां खास बात यह है कि पहले रेलवे द्वारा डैमेज बोगियों को बेकार समझा जाता था, लेकिन अब यह बोगियों को लग्जरियस रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से काम शुरू किया। बरकाकाना मॉडल रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की स्थापना के लिए जय नंदनी प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी दी है।

    कंपनी ने स्टेशन परिसर के बाहर रेल पटरी बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है, और डैमेज एसी कोच भी यहां लग चुकी है। इसमें आकर्षक रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें लाखों रुपये की लागत लगाई जाएगी। इस रेस्टोरेंट में 50 सीटों की व्यवस्था होगी। लंबाई 30 फुट और बगल वाली सीट की लंबाई 20 फुट होगी।

    यात्रियों को यहां स्वादिष्ट कोच के अंदर ग्राहकों के बैठने व खाने का स्थान दिया गया है। भोजन के साथ-साथ एक सुखद अनुभव भी मिलेगा। बरकाकाना में इसे स्थापित करने का कार्य जय नंदनी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। ट्रेन की बोगी में ही विकसित की जाएगी लग्जरी रेस्टोरेंट का अनुभव 50 सीटें हैं। पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि परिवार के सभी सदस्य यहां यात्री व स्थानीय लोग राहगीर भी आनंदित हो सकेंगे।

    इस नई पहल से रेलवे को राजस्व में वृद्धि होगी। लाखों रुपये की लागत से रेलवे की बोगी को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। रेस्टोरेंट के खुलने के बाद बरकाकाना मॉडल स्टेशन का स्वरूप भव्य और आकर्षक होगा, जो यात्रियों की सुखद अनुभव प्रदान करेगा और वे इससे संतुष्ट भी होंगे।

    रेल कोच रेस्टोरेंट यहां रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए कंपनी की ओर से काम युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रियों को बेहतर समय गुजारने के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी मिलेगा। यह पूरी तरह से अत्याधुनिक होगी। बहुत जल्द इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी हो जाएगा।

    यह जिले ही नहीं राज्य के लिए एक गौरवांवित होने जैसा होगा। जय भगवान यादव संचालक जय नंदनी कॉमिडीटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सारी तैयारियां जोर-शोर से चल रही है।