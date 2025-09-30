Language
    Palamu Road Accident में युवक की मौत,आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:03 PM (IST)

    जपला-छतरपुर मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में डंडिला गांव निवासी दशरथ रजवार के 25 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार की मौत हो गई। मुकेश बाइक से घर लौट रहा था तभी खादी भंडार के पास एक पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने मंगलवार सुबह नहर मोड़ के पास मुख्य सड़क जाम कर दिया।

    पलामू में हादसे में युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया।

    संवाद सूत्र, जपला (पलामू) । हुसैनाबाद प्रखंड के जपला-छतरपुर मुख्य मार्ग पर सोमवार देर शाम हुए सड़क हादसे में डंडिला गांव निवासी दशरथ रजवार के 25 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार की मौत हो गई।

    मुकेश बाइक से घर लौट रहा था, तभी खादी भंडार के पास एक पिकअप वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने मंगलवार सुबह नहर मोड़ के पास मुख्य सड़क जाम कर दिया।

    जाम करीब डेढ़ घंटे तक जारी रहा, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। बाद में प्रशासन की पहल पर सड़क पर ट्रैफिक बहाल किया गया।

    हुसैनाबाद अंचल अधिकारी पंकज कुमार ने मौके पर मृतक के पिता दशरथ रजवार को 20 हजार रुपये का चेक सौंपकर सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि सरकारी प्रविधानों के तहत परिजनों को आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी सोनू चौधरी, पुलिस बल और दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।

