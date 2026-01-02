Palamu में जाम से यात्रियों की परेशानी पर दें ध्यान ; वित्त मंत्री राज्य के पथ निर्माण मंत्री को लिखा पत्र
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू के मेदिनीनगर में बढ़ती यातायात समस्या और रेड़मा चौक पर लगने वाले जाम को लेकर झारखंड के पथ निर्माण मंत्री को पत्र ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। राज्य के वित्त मंत्री व छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर ने निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल आरंभ कर दी है।
नव वर्ष 2026 के पहले दिन पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार के मंत्री को पत्र लिख कर निगम क्षेत्र में यातायात के बढ़ रहे लोड व उससे लगातार उत्पन्न जाम की स्थिति की जानकारी दी है।
प्रेषित पत्र में बताया गया है कि पलामू जिला का मुख्यालय मेदिनीनगर व्यस्ततम शहरों में से एक है। शहर की जनसंख्या बढ़ी है। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र बन चुका है।
रेड़मा चौक पर अक्सर लगता है घंटों जाम
मेदिनीनगर से रेड़मा होते हुए पड़वा मोड़ व मेदिनीनगर से लेस्लीगंज होते हुए पांकी जाने वाली सड़क पर छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इस कारण रेड़मा चौक पर निरंतर यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है।
यही नहीं आए दिन स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं, बीमार लोगों व सामान्य राहगीरों को भारी जाम से जूझना पड़ता है। बताया कि रांची से गढ़वा होते उत्तरप्रदेश के रेणुकूट व बिहार के औरंगाबाद होते हुए पटना-वाराणसी जाने के लिए वाहनों को रेड़मा चौक से ही गुजरना पड़ता है।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय होने से वाहनों के सुगम परिचालन व नागरीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सलाह दी है। कहा कि रेड़मा-बैरिया चौक मार्ग पर व मेदिनीनगर कचहरी से जीएलए कालेज मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण जनहित में अपेक्षित है।
उन्होंने पथ निर्माण मंत्री से फ्लाइओवर निर्माण को लेकर अंग्रेतर कार्रवाई आरंभ करने की अपेक्षा की है।
