Palamu में जाम से यात्रियों की परेशानी पर दें ध्यान ; वित्त मंत्री राज्य के पथ निर्माण मंत्री को लिखा पत्र

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। राज्य के वित्त मंत्री व छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर ने निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल आरंभ कर दी है।

नव वर्ष 2026 के पहले दिन पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार के मंत्री को पत्र लिख कर निगम क्षेत्र में यातायात के बढ़ रहे लोड व उससे लगातार उत्पन्न जाम की स्थिति की जानकारी दी है।

प्रेषित पत्र में बताया गया है कि पलामू जिला का मुख्यालय मेदिनीनगर व्यस्ततम शहरों में से एक है। शहर की जनसंख्या बढ़ी है। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र बन चुका है।

रेड़मा चौक पर अक्सर लगता है घंटों जाम

मेदिनीनगर से रेड़मा होते हुए पड़वा मोड़ व मेदिनीनगर से लेस्लीगंज होते हुए पांकी जाने वाली सड़क पर छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है। इस कारण रेड़मा चौक पर निरंतर यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है।