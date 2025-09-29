Language
    Palamu News: में दुर्गा पूजा पर बदली शहर की यातायात व्यवस्था, शाम 4 बजे से सुबह 4 तक वाहनों की नो एंट्री

    By Sachidanand Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:54 PM (IST)

    दुर्गा पूजा के दौरान मेदिनीनगर में भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस ने रूट चार्ट जारी किया है। शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा वैकल्पिक ठहराव स्थल निर्धारित हैं। शहर में 11 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है और विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 113 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो यातायात पर नजर रखेंगे।

    दुर्गा पूजा पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली, बड़े वाहनों की शाम 4 से सुबह 4 बजे तक नो-एंट्री। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। दुर्गा पूजा के दौरान मेदिनीनगर शहर में भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष रूट चार्ट जारी किया है। यह व्यवस्था सोमवार से गुरुवार तक प्रभावी रहेगी।

    पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक बड़े मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों के लिए शहर के बाहर वैकल्पिक ठहराव स्थल तय किए गए हैं।

    गढ़वा मार्ग से आने वाले वाहन चैनपुर के मंगरदाहा घाटी में ठहरेंगे। रांची मार्ग से आने वाले वाहन दुबियाखाड़ में रुकेंगे। पांकी मार्ग से आने वाले वाहन रजवाडीह-चियांकी बाईपास पर ठहरेंगे।

    औरंगाबाद-बी मोड़ मार्ग से आने वाले वाहन पाटन मोड़ में ठहरेंगे। शहर के भीतर भी कई मार्गों पर रोक लगाई गई है। छहमुहान से शहर थाना रोड और बड़ी मस्जिद रोड की ओर दोपहिया व चारपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

    साहित्य समाज चौक और भारत माता चौक से होकर सदर अस्पताल और छहमुहान तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। विकल्प के तौर पर यात्री चेयरमैन रोड, मोहन सिनेमा हाल रोड और जिला स्कूल रोड का उपयोग कर सकेंगे।

    शहर में 11 स्थानों पर बैरिकेडिंग

    भीड़ नियंत्रण के लिए शहर में 11 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। इसमें छहमुहान (चूड़ी घर के सामने), थाना रोड, लालकोठा कुआं, सत्तारसेठ चौक, जिला स्कूल चौक (रेमंड शोरूम), धोबी मुहल्ला रोड, साहित्य समाज चौक, बेलवाटिका चौक, हास्पिटल चौक और दुर्गाबाड़ी के पास बैरिकेडिंग शामिल हैं।

    श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग-अलग इलाकों में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इसमें जिला स्कूल रोड (दोनों ओर),साहित्य समाज चौक (कांग्रेस भवन के पास),शहर थाना गेट के पास (वीआईपी पार्किंग),

    बैरिया चौक (बाजार समिति), रेड़मा काली मंदिर (माइनर ऐरीगेशन मैदान), गांधी मैदान (स्टेशन रोड),दुर्गाबाड़ी के पास (नदी किनारे), जीएलए कॉलेज रोड (अष्टभुजी मंदिर के पास),पुलिस लाइन रोड (होमगार्ड कार्यालय) व चैनपुर से आने वाले वाहनों के लिए बस/टेम्पू स्टैंड के पास पार्किंग बनाया गया है।

    113 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी

    पूरे शहर की सुरक्षा और यातायात पर नजर रखने के लिए 113 हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें 360 डिग्री एचडीआर तकनीक होगी, जिससे अलग-अलग रोशनी में भी साफ तस्वीरें दिखाई देंगी। जिससे पुलिस को नियंत्रण कक्ष से मॉनिटरिंग में आसानी होगी।