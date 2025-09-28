Language
    Palamu News: दुर्गा पूजा पर शांति व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी

    By Kundan Sinha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:20 PM (IST)

    पलामू जिले में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेदिनीनगर और हरिहरगंज में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर के संवेदनशील क्षेत्रों और पूजा पंडालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की गई है।

    दुर्गा पूजा में ड्रोन से की जाएगी निगरानी, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मेदिनगर (पलामू)। दुर्गा पूजा के अवसर पर जिले में विधि-व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रविवार को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के साथ हरिहरगंज अंतर्राज्यीय सीमा पर फ्लैग मार्च निकाला गया।

    इस दौरान विभिन्न पूजा पंडालों एवं संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहरी क्षेत्र में यह फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें शहर थाना प्रभारी, तीनों टीओपी. प्रभारी सहित बड़ी संख्या में जिला बल, जैप, आईआरबी के जवान शामिल रहे।

    फ्लैग मार्च शहर थाना परिसर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख एवं संवेदनशील स्थानों में बाजार क्षेत्र, बेलवाटिका, रेड़मा, बैरिया, बिसफुट्टा, सुदना सहित अन्य पूजा पंडालों और नदी किनारे क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान आम नागरिकों को भी सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

    संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी

    साथ ही शांति और सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। विशेष सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि सभी संवेदनशील इलाकों में ड्रोन की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

    पलामू पुलिस आम जनता से दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति, भाईचारे व साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ पर्व की अपील की। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में 112 पर संपर्क करने की भी अपील की गई।

    हरिहरगंज में फ्लैग मार्च एसडीएम औरंगाबाद (बिहार), एसडीएम छतरपुर (पलामू), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी छतरपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी औरंगाबाद (बिहार), प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिहरगंज, अंचलाधिकारी हरिहरगंज, अंचलाधिकारी कुटुंबा (औरंगाबाद, बिहार), थाना प्रभारी कुटुंबा (औरंगाबाद, बिहार), थाना प्रभारी अंबा (औरंगाबाद बिहार) की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 

    रिहरगंज थाना क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी व बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे। सीमा क्षेत्र से प्रारंभ होकर फ्लैग मार्च हरिहरगंज बाजार, मुख्य चौक-चौराहों व आसपास के संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना जगाई गई और शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई।