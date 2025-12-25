ट्रैक्टर के नीचे दबकर मजदूर की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

संवाद सूत्र, नावा बाजार (पलामू)। नावा बाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा पंचायत अंतर्गत छतवा गांव स्थित एक ईंट भट्ठा पर बुधवार की रात करीब आठ बजे काम के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 28 वर्षीय मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रैक्टर के नीचे दब गया मजदूर मृतक की पहचान छतवा गांव निवासी सुजीत चंद्रवंशी (28) के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सुजीत ईंट भट्ठा पर ट्रैक्टर में ईंट लोड कर रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया और वह उसके नीचे दब गया।

हादसे में सुजीत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए नावा बाजार थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हादसे में घायल मजदूर को भी इलाज के लिए मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।