Palamu Crime साइबर ठगों ने वृद्ध के खाते निकाल लिए 90 हजार रुपये, पता चलने पर नहीं बताने की दी धमकी

संवादसूत्र, हैदरनगर (पलामू)। हैदरनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरा निवासी सुरेश प्रसाद सिंह के बैंक खाते से साईबर ठगों नेपांच बार में 90 हजार रुपये की निकासी कर ली गई। पीड़ित ने मेदिनीनगर स्थित साइबर थाना में लिखित आवेदन देकर साइबर ठगी गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार, उनके खाते से अवैध रूप से राशि की निकासी की गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने 19 फरवरी 2024 को साइबर थाना में की थी।

इस संबंध में साइबर थाना की ओर से उन्हें एक पत्र भी उपलब्ध कराया गया था। बाद में निजी स्तर पर की गई जांच में सामने आया कि ठगी की गई राशि दिनेश राम नामक व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी गई थी।

पूछताछ के दौरान दिनेश राम ने स्वीकार किया कि उक्त राशि उसके भगीने रौशन कुमार द्वारा भेजी गई थी। रौशन कुमार ग्राम अधौरा, थाना मोहम्मदगंज का निवासी बताया गया है। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने रौशन कुमार से संपर्क किया तो उसने राशि भेजने की बात स्वीकार की, साथ ही मामले को ज्यादा तूल देने पर पैसा नहीं लौटाने और झूठे हरिजन एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी।

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि अनिता कुमारी नामक महिला इस पूरे साइबर ठगी गिरोह की मुख्य संचालक है। वह अनुमंडलीय अस्पताल में अनुबंध पर कार्यरत है। साथ ही साइबर ठगी के नेटवर्क का संचालन कर रही है।

आरोप है कि गिरोह द्वारा रांची और फरीदाबाद सहित अन्य स्थानों पर भी खाते संचालित किए जा रहे हैं। पीड़ित ने अपने आवेदन के साथ गूगल पे के माध्यम से हुए लेन-देन से संबंधित ट्रांजक्शन, तिथियां व अन्य दस्तावेज साइबर थाना को सौंपे हैं।