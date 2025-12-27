Language
    आंगनबाड़ी सेविका की मनमानी से परेशान हुए हरिजन टोला के बच्चे-महिलाएं, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

    By Kundan Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    आंगनबाड़ी सेविका की मनमानी से परेशान हुए लोग

    संवाद सूत्र, तरहसी (पलामू)। प्रखंड के उदयपुरा-टू पंचायत अंतर्गत हरिजन टोला पोषक क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आंगनबाड़ी केंद्र को निर्धारित पोषक क्षेत्र में संचालित न कर दूसरे स्थान पर चलाए जाने व सेविका उर्मिला देवी की मनमानी के खिलाफ ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं। 

    ग्रामीणों का कहना है कि यह लापरवाही नहीं, बल्कि नियमों की अनदेखी का मामला है। प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेविका उर्मिला देवी जानबूझकर हरिजन टोला पोषक क्षेत्र में केंद्र न चलाकर अपनी सुविधा के अनुसार, दूसरे स्थान पर संचालित कर रही हैं। 

    इस कारण हरिजन टोला के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो रही हैं। 

    सेविका की मनमानी बर्दाश्त से बाहर 

    इस मामले में पूर्व मुखिया कांति देवी, जिरामनी देवी, कविता देवी, मुन्नी देवी, कुसमी देवी, काली देवी, प्रतिमा देवी, रानी देवी, बबिता देवी, मनीता देवी, राधा देवी, सरस्वती देवी,सिंकू कुमार, सुधीर भुइंया, राजू कुमार, प्रदीप कुमार विरोध कर रहे हैं। सभी ने कहा कि सेविका की मनमानी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। 

    विभाग का नियम स्पष्ट है कि जिस पोषक क्षेत्र के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत होता है, उसी क्षेत्र में उसका संचालन अनिवार्य है। बावजूद वर्षों से केंद्र को दूसरे स्थान पर चलाया जा रहा है। इससे पोषण वितरण और टीकाकरण प्रभावित होने के साथ बच्चों की स्कूल शिक्षा चौपट हो गई है। 

    सेविका को तत्काल हटाने की मांग

    ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी। इससे सेविका का मन बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सेविका उर्मिला देवी को तत्काल हटाने के साथ केंद्र को शीघ्र ही हरिजन टोला पोषक क्षेत्र में संचालित कराने मांग की है। 

    साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मांग नहीं मांगे जाने पर प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है।