14 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, 16 साल के प्रेमी पर FIR

संवाद सूत्र, छतरपुर(पलामू)। अनुमंडल क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि जन्म के बाद ही तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मियों ने इसकी सूचना छतरपुर महिला थाना पुलिस को को दी।

बताया जाता है कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग छात्रा का प्रेम संबंध गढ़वा जिला के एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ था। इस बीच प्रेम प्रसंग में ही दोनों के बीच अंतरंग संबंध होने से नाबालिग गर्भवती हो गई।

गर्भवती होने की जानकारी न नाबालिग छात्रा को हुई और न ही स्वजनों को। मामला का खुलासा तब हुआ जब उक्त छात्रा ने स्वजनों से गुरुवार को पेट दर्द की बात बताई। इसके बाद तत्काल नाबालिग छात्रा को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया।

साधारण तरीके से नाबालिग एक स्वस्थ शिशु को जन्म अस्पताल में नाबालिग के आधार कार्ड से उसकी उम्र का पता चला। जांच के बाद तत्काल साधारण तरीके से नाबालिग एक स्वस्थ शिशु को जन्म दी। दूसरी ओर स्वजनों ने नाबालिग के बच्चे के जन्म के बाद छतरपुर महिला थाना में मामले की जानकारी दी।