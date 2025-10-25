Language
    14 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, 16 साल के प्रेमी पर FIR

    By Kundan Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:51 AM (IST)

    छतरपुर में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र की लड़की का गढ़वा जिले के 16 वर्षीय लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। पेट दर्द होने पर अस्पताल में मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने लड़के के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    16 साल के प्रेमी पर FIR

    संवाद सूत्र, छतरपुर(पलामू)। अनुमंडल क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि जन्म के बाद ही तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मियों ने इसकी सूचना छतरपुर महिला थाना पुलिस को को दी। 

    बताया जाता है कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक नाबालिग छात्रा का प्रेम संबंध गढ़वा जिला के एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ था। इस बीच प्रेम प्रसंग में ही दोनों के बीच अंतरंग संबंध होने से नाबालिग गर्भवती हो गई। 

    गर्भवती होने की जानकारी न नाबालिग छात्रा को हुई और न ही स्वजनों को। मामला का खुलासा तब हुआ जब उक्त छात्रा ने स्वजनों से गुरुवार को पेट दर्द की बात बताई। इसके बाद तत्काल नाबालिग छात्रा को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। 

    साधारण तरीके से नाबालिग एक स्वस्थ शिशु को जन्म

    अस्पताल में नाबालिग के आधार कार्ड से उसकी उम्र का पता चला। जांच के बाद तत्काल साधारण तरीके से नाबालिग एक स्वस्थ शिशु को जन्म दी। दूसरी ओर स्वजनों ने नाबालिग के बच्चे के जन्म के बाद छतरपुर महिला थाना में मामले की जानकारी दी। 

    साथ ही तत्काल गढ़वा जिला के पिथोरिया गांव निवासी 16 वर्षीय नाबालिग के ऊपर प्राथमिक की दर्ज कराई गई। इस संबंध में महिला थाना प्रभारी मुन्नी कुमारी ने बताया कि नाबालिग छात्रा के स्वजनों ने छतरपुर थाना में प्राथमिक की दर्ज कराई है।पुलिस अनुसंधान कर रही है।