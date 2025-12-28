बेंगलुरु में शराब पार्टी के दौरान झारखंड के युवक की दोस्तों ने की हत्या, गला रेतकर शव नाले में फेंका; तीन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिला के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल गांव निवासी संदीप कुमार सिंह की बेंगलुरु में तीन अपराधियों ने शराब पार्टी के दौरान हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार संदीप बेंगलुरु में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। इसी कंपनी में काम करने वाले संदीप के तीन दोस्त राजारेड्डी,अनिरुद्ध व मनोज थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

25 दिसंबर की रात सभी दोस्त शराब पार्टी में शामिल थे। इस दौरान तीनों दोस्तों की संदीप से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच मनोज ने अपने दोस्त राजारेड्डी व अनिरुद्ध के साथ मिलकर संदीप को चाकू से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

रास्ते में गला रेतकर हत्या घायल अवस्था में तीनों दोस्त संदीप को बाइक पर बैठा कर इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे। इसी बीच संदीप रास्ते में तीनों दोस्तों को धमकी दी कि तुमलोग को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद गुस्से में आकर उक्त तीनों दोस्तों ने संदीप का गला रेतकर हत्या कर दी। शव को नाले में फेंक दिया।

हत्या के बाद आरोपितों ने पुलिस को फोन कर जानकारी देकर भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने मनोज, राजारेड्डी व अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु पुलिस अधीक्षक निखिल बी ने घटनास्थल का दौरा कर जांच के निर्देश दिए हैं।

शव उठाने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना हत्या के नौ घंटे बाद भी संदीप के शव को उठाने में पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मृतक का कोई भी रिश्तेदार या दोस्त शिकायत दर्ज कराने नही पहुंचा था। मृतक झारखंड राज्य के पलामू के सतबरवा थाना के पोलपोल का निवासी था। इसलिए उसका शव काफी समय तक सड़क किनारे नाले में पड़ा रहा।

स्थानीय ग्रामीण व समाजसेवी कलवमंजली रामू शिवन्ना ने आरोप लगाया है कि यह हत्या गांजा के नशे में की गई होगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में बाहरी राज्यों के श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। यहां नशे का कारोबार भी फैल रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

स्थानीय थाना में हत्या से संबंधित मामला दर्ज घटना की जानकारी मिलने पर संदीप सिंह के स्वजन बेंगलुरु पहुंचे। वहां के स्थानीय थाना में हत्या से संबंधित मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस घटना से संबंधित मामले की छानबीन में जुट गई है।