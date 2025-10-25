Jharkhand Crime: पांच लाख रुपये में ली थी हत्या की सुपारी, लेकिन खुद ही बन गया गया शिकार, पलामू एसपी ने बताई कांस्पिरेसी और मर्डर की कहानी

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके में 19 अक्टूबर को वाल पुट्टी मिस्त्री हसन अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

तीनों आरोपित इजहार खान, सद्दाम अंसारी व मुबारक अंसारी शाहपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल और एक कट्टा बरामद किया है। एसपी रीष्मा रमेशन ने शनिवार को अपने कार्यायल कक्ष में पत्रकारों को बताया कि हसन अली की हत्या के पीछे एक चौंकाने वाली कहानी छिपी थी।

एडवांस में भुगतान कर दी गई थी सुपारी की आधी रकम हसन अली ने एकराम कुरैशी की हत्या की सुपारी ली थी। सुपारी मेदिनीनगर और चैनपुर इलाके के एक नामी व्यक्ति ने दी थी। पांच लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, इसमें से 2.5 लाख रुपये एडवांस मिले थे। शेष रकम हत्या के बाद दी जानी थी।

एसपी ने बताया कि जब एकराम के रिश्तेदारों को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने यह खबर एकराम तक पहुंचाई। इसके बाद एकराम ने अपने लोगों के साथ हसन अली का पता लगाया। घटना वाले दिन हसन अली को जबरन कार में बिठाया गया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इजहार, मुबारक और सद्दाम गोलीबारी में शामिल थे, जबकि एकराम कुरैशी भी घटना स्थल पर मौजूद था। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है, जिसमें चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा, उपनिरीक्षक बाबूलाल दुबे, रंजीत बिलुंग और अनिल विद्यार्थी शामिल हैं।