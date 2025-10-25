Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Jharkhand Crime: पांच लाख रुपये में ली थी हत्या की सुपारी, लेकिन खुद ही बन गया गया शिकार, पलामू एसपी ने बताई कांस्पिरेसी और मर्डर की कहानी

    By Kundan Sinha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    पलामू पुलिस ने हसन अली हत्याकांड का खुलासा किया, जिसमें सुपारी किलिंग का मामला सामने आया। हसन अली ने एकराम कुरैशी की हत्या की सुपारी ली थी, जिसके लिए उसे एडवांस भी मिला था। लेकिन, एकराम को इसकी भनक लग गई और उसने हसन अली की हत्या करवा दी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पलामू में वाल पुट्टी मिस्त्री की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके में 19 अक्टूबर को वाल पुट्टी मिस्त्री हसन अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीनों आरोपित इजहार खान, सद्दाम अंसारी व मुबारक अंसारी शाहपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल और एक कट्टा बरामद किया है। एसपी रीष्मा रमेशन ने शनिवार को अपने कार्यायल कक्ष में पत्रकारों को बताया कि हसन अली की हत्या के पीछे एक चौंकाने वाली कहानी छिपी थी।

    एडवांस में भुगतान कर दी गई थी सुपारी की आधी रकम

    हसन अली ने एकराम कुरैशी की हत्या की सुपारी ली थी। सुपारी मेदिनीनगर और चैनपुर इलाके के एक नामी व्यक्ति ने दी थी। पांच लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, इसमें से 2.5 लाख रुपये एडवांस मिले थे। शेष रकम हत्या के बाद दी जानी थी।

    एसपी ने बताया कि जब एकराम के रिश्तेदारों को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने यह खबर एकराम तक पहुंचाई। इसके बाद एकराम ने अपने लोगों के साथ हसन अली का पता लगाया। घटना वाले दिन हसन अली को जबरन कार में बिठाया गया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई।

    पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इजहार, मुबारक और सद्दाम गोलीबारी में शामिल थे, जबकि एकराम कुरैशी भी घटना स्थल पर मौजूद था। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है, जिसमें चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा, उपनिरीक्षक बाबूलाल दुबे, रंजीत बिलुंग और अनिल विद्यार्थी शामिल हैं।

    पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में पलामू की एक चर्चित सामाजिक और राजनीतिक हस्ती का नाम भी सामने आ रहा है। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।