पलामू पुलिस ने जयशंकर ठाकुर हत्याकांड का किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, पाटन (पलामू)। पाटन थाना पुलिस ने उताकी गांव में हुए जयशंकर ठाकुर (55 वर्ष) की हत्या का खुलासा कर लिया है। जयशंकर ठाकुर राजद दलित प्रकोष्ठ के पलामू जिलाध्यक्ष और नाई समाज के पाटन प्रखंड अध्यक्ष थे। पुलिस ने मामले में शामिल तीन आरोपितों उताकी गांव के बिनोद सिंह, संतोष सिंह और बिधित सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी शशि शेखर पाण्डेय ने बताया कि बीते 22 सितंबर को सुबह लगभग 10.30 बजे सूचना मिली कि उताकी गांव के बाहर घान के खेत में कुंआ के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है।

