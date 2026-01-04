लोहरदगा रेलवे पुल पर तकनीकी खराबी, सांसद सुखदेव भगत ने DRM से की बात; वैकल्पिक व्यवस्था के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। रांची से टोरी जाने वाली मेमू ट्रेन लोहरदगा में दक्षिण कोयल नदी पर बने रेलवे पुल में तकनीकी खराबी आने के कारण घंटों खड़ी रही।

अचानक ट्रेन रुक जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कारणों को देखते हुए रेल विभाग ने लोहरदगा एवं टोरी की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

ट्रेन परिचालन बंद होने की सूचना मिलते ही लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत ने रांची रेल मंडल के डीआरएम से दूरभाष पर वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

सांसद ने कहा कि लोहरदगा मेमू ट्रेन जिले की लाइफ लाइन है। प्रतिदिन हजारों यात्री इसी ट्रेन से आवागमन करते हैं। अचानक परिचालन बंद होने से छात्र, कर्मचारी और आम यात्रियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

वैकल्पिक परिचालन की व्यवस्था

सांसद के आग्रह पर डीआरएम ने बताया कि दक्षिण कोयल रेलवे पुल में कुछ तकनीकी त्रुटियां पाई गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल लोहरदगा स्टेशन तक आने वाली ट्रेनों को रोका गया है।