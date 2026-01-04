Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लोहरदगा रेलवे पुल पर तकनीकी खराबी, सांसद सुखदेव भगत ने DRM से की बात; वैकल्पिक व्यवस्था के दिए निर्देश

    By Rakesh SinhaEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    लोहरदगा में दक्षिण कोयल रेलवे पुल पर तकनीकी खराबी के कारण रांची-टोरी मेमू ट्रेन घंटों खड़ी रही, जिससे परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित हो गया। सांसद सुखद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांसद सुखदेव भगत। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा। रांची से टोरी जाने वाली मेमू ट्रेन लोहरदगा में दक्षिण कोयल नदी पर बने रेलवे पुल में तकनीकी खराबी आने के कारण घंटों खड़ी रही।

    अचानक ट्रेन रुक जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कारणों को देखते हुए रेल विभाग ने लोहरदगा एवं टोरी की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

    ट्रेन परिचालन बंद होने की सूचना मिलते ही लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत ने रांची रेल मंडल के डीआरएम से दूरभाष पर वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली।

    सांसद ने कहा कि लोहरदगा मेमू ट्रेन जिले की लाइफ लाइन है। प्रतिदिन हजारों यात्री इसी ट्रेन से आवागमन करते हैं। अचानक परिचालन बंद होने से छात्र, कर्मचारी और आम यात्रियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

    वैकल्पिक परिचालन की व्यवस्था

    सांसद के आग्रह पर डीआरएम ने बताया कि दक्षिण कोयल रेलवे पुल में कुछ तकनीकी त्रुटियां पाई गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल लोहरदगा स्टेशन तक आने वाली ट्रेनों को रोका गया है।

    वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रतिदिन मेमू ट्रेन नगजुआ स्टेशन से रांची के बीच संचालित की जाएगी। वहीं, राजधानी एक्सप्रेस को बड़काकाना-टोरी रूट से चलाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा रांची-सासाराम ट्रेन का भी वैकल्पिक मार्ग से परिचालन किया जाएगा।

    यात्रियों की सुविधा पर जोर

    डीआरएम ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही रेलवे पुल का निरीक्षण किया गया था। तकनीकी विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया है और जांच के बाद मरम्मत कार्य कराया जाएगा। सांसद सुखदेव भगत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगजुआ स्टेशन पर टेंपो और बसों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जाए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    यह भी पढ़ें- झारखंड में हो सकता था बिहार जैसा हादसा! रेलवे पुल के पिलर में दरार; समय रहते रोकी गई रांची-लोहरदगा मेमो ट्रेन