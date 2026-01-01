Language
    लोहरदगा में लाइनमैन की मौत पर ग्रामीणों ने मेमू ट्रेन रोका, राजधानी एक्सप्रेस सहित ट्रेनें घंटों रुकीं

    By Rakesh SinhaEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:20 PM (IST)

    लोहरदगा के नगजुआ गांव में एक रेलवे लाइनमैन की मालगाड़ी से मौत के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर रेल लाइन जाम कर दी। इस विरोध प्रदर्श ...और पढ़ें

    हजारों की संख्या में यात्री नगजुआ स्टेशन, पिस्का स्टेशन पर फंसे रहे। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के नगजुआ गांव निवासी रेलवे में एडहाक पर कार्यरत लाइनमैन 50 वर्षीय वासुदेव उरांव की बुधवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत की घटना को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार शाम लोहरदगा-रांची रेल लाइन को कैरो थाना क्षेत्र के नगजुआ रेलवे फाटक के पास रोक दिया।

    जिससे न सिर्फ लोहरदगा से चलकर रांची जाने वाली आरएल छह, बल्कि रांची-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, रांची-सासाराम एक्सप्रेस ट्रेन भी प्रभावित हुई। हजारों यात्री रांची के पिस्का, लोहरदगा के नगजुआ स्टेशन पर घंटों फंसे रहे। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

    रात 9:13 पर ग्रामीणों को समझाने के बाद वह माने और उसके बाद रेल का परिचालन सामान्य हुआ। जिसके बाद राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और लोहरदगा-रांची मेमू का परिचालन शुरू हो सका। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु ग्रामीण मांग पर अड़े हुए थे।

    ग्रामीणों द्वारा रेल लाइन को रोके जाने के कारण ट्रेनों का आवागमन बंद पड़ गया था। लोहरदगा से इस मेमू ट्रेन के शाम 4:45 पर रांची के लिए खुलने का समय है। गुरुवार को ट्रेन 5.06 मिनट में लोहरदगा स्टेशन से खुली। ट्रेन शाम 5.28 मिनट से नगजुआ में खड़ी रही।

    वहीं रांची से रांची से चल कर सासाराम को जाने वाली रांची-सासराम एक्सप्रेस ट्रेन 5.52 से नगजुआ में खड़ी थी, जबकि रांची से चल कर दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 6.33 से रांची के पिस्का स्टेशन में खड़ी थी। आरपीएफ द्वारा ग्रामीणों को समझाए जाने के बाद भी ग्रामीण नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे।

    रात 9:13 पर ग्रामीणों को समझाने के बाद वह माने और उसके बाद रेल का परिचालन सामान्य हुआ। जिसके बाद राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और लोहरदगा-रांची मेमू का परिचालन शुरू हो सका। रेल का परिचालन सामान्य होने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। रेलवे प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रक्रिया अपनाए जाने की बात कही गई है।