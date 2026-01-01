Lohardaga Accident: अधेड़ को धक्का मार भाग निकला वाहन, मुआवजा की मांग को ले ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर अधेड़ की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजा की मांग को लेकर गुरुवार को लोहरदगा शहर के पावरगंज चौक को जाम कर दिया।

सड़क जाम करीब डेढ़ घंटे तक चला, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। नव वर्ष के पहले दिन सड़क जाम होने से पर्यटक के साथ-साथ आम लोग भी घंटों जाम में फंसे रहे। कई वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में भटकते नजर आए।

जाम के कारण सड़क पर वाहनों की कतार लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम कर रहे स्वजन व ग्रामीणों ने मृतक के आश्रित को सरकारी प्रविधान के अनुरूप मुआवजा भुगतान करने तथा अज्ञात वाहन की शीघ्र पहचान कर दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जामकर्ताओं ने कहा-ठोस आश्वासन मिलने तक नहीं हटेगा जाम जाम कर्ताओं का कहना था कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक जाम नहीं हटाया जाएगा। भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडरा-चट्टी मुख्य पथ पर जगतु होटल के समीप बुधवार रात दर्दनाक हादसा में सड़क पार कर रहे अधेड़ व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी।

मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक की पहचान बगडू थाना क्षेत्र के अरेया गांव निवासी ईश्वर साहू के पुत्र रामचंद्र प्रजापति (50 वर्ष) के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे।

घटना के विरोध में पीड़ित परिवार के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग को लेकर नेशनल हाई वे 143ए को लोहरदगा शहर के पावरगंज चौक पर जाम कर दिया। डेढ़ घंटे तक हाइवे पर यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे यात्रियों के साथ राहगीरों को भारी परेशानी हुई।

अधिकारियों के समझाने पर हटा जाम सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस सड़क जाम हटाने की प्रक्रिया में जुट गई। भंडरा के अंचलाधिकारी और भंडरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों से बातचीत की और समझा-बुझाकर शांत कराया।