लोहरदगा में पुलिस का बड़ा फेरबदल, 13 अधिकारियों का तबादला, सेन्हा थानेदार हुए लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जिले में पुलिस विभाग के स्तर पर बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक द्वारा छह नवंबर को जारी जिलादेश संख्या 1458/2025 में जिले के 13 पुलिस पदाधिकारियों के कार्यस्थलों में बदलाव किया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक के डीसीबी शाखा में तैनात अजीत कुमार को कुडू का नया थानेदार बनाया गया है। जबकि कुडू के थानेदार मनोज कुमार सिंह को लोहरदगा थाने में अवर निरीक्षक के पद पर योगदान का निर्देश दिया गया है।

13 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण जिले के 13 पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण में सिर्फ किस्को के थानेदार सुमन मिंज एक थाना से बदलकर दूसरे थाना जोबांग के नए थाना प्रभारी बनाए गए हैं। जबकि सेन्हा थानेदार वारिश हुसैन का लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब सेन्हा थाना प्रभारी की जिम्मेवारी भंडरा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक नीरज झा संभालेंगे।