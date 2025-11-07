लोहरदगा में पुलिस का बड़ा फेरबदल, 13 अधिकारियों का तबादला, सेन्हा थानेदार हुए लाइन हाजिर
लोहरदगा जिले में पुलिस विभाग ने बड़ा फेरबदल करते हुए 13 अधिकारियों का तबादला किया है। सेन्हा थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। विभाग का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक कारणों से किया गया है, ताकि जिले में पुलिस व्यवस्था को सुधारा जा सके और अपराध पर नियंत्रण किया जा सके।
जागरण संवाददाता, लोहरदगा। जिले में पुलिस विभाग के स्तर पर बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक द्वारा छह नवंबर को जारी जिलादेश संख्या 1458/2025 में जिले के 13 पुलिस पदाधिकारियों के कार्यस्थलों में बदलाव किया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक के डीसीबी शाखा में तैनात अजीत कुमार को कुडू का नया थानेदार बनाया गया है। जबकि कुडू के थानेदार मनोज कुमार सिंह को लोहरदगा थाने में अवर निरीक्षक के पद पर योगदान का निर्देश दिया गया है।
13 पुलिस पदाधिकारियों का स्थानांतरण
जिले के 13 पुलिस पदाधिकारियों के स्थानांतरण में सिर्फ किस्को के थानेदार सुमन मिंज एक थाना से बदलकर दूसरे थाना जोबांग के नए थाना प्रभारी बनाए गए हैं। जबकि सेन्हा थानेदार वारिश हुसैन का लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब सेन्हा थाना प्रभारी की जिम्मेवारी भंडरा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक नीरज झा संभालेंगे।
एसपी के जिलादेश में जोबांग थाना प्रभारी हर्षवर्धन कुमार सिंह को माननीय न्यायाधीश प्रथम कोर्ट, लोहरदगा में प्रतिनियुक्त किया गया है। अभियोजन शाखा के प्रभारी मानस कुमार साधु को किस्को थाना प्रभारी का दायित्व दिया गया है।
नरेश कुमार यादव को सेरेंगदाग थाना प्रभारी बनाया
इसी तरह सेरेंगदाग थाना प्रभारी रामाशीष यादव को कुडू थाना में पदस्थापित किया गया है। माननीय न्यायाधीश प्रथम कोर्ट, लोहरदगा से नरेश कुमार यादव को सेरेंगदाग थाना प्रभारी बनाया गया है।
महिला थानेदार जेनी सुधा तिग्गा को सीसीआर, मीडिया सेल, डायल-112 में पदस्थापित किया गया है। वहीं महिला थाना की पुलिस अवर निरीक्षक बिनीता हेम्ब्रम को महिला थाना प्रभारी बनाया गया है।
तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
एसटी-एससी, अहातु थाना प्रभारी अमित कुमार मुर्मू को लोहरदगा थाना में पदस्थापित किया गया है। इसके साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के हिंदी शाखा के प्रभारी लक्ष्मण हांसदा को एसटी-एससी, अहातु थाना प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने नए पदस्थापन स्थल पर शीघ्र योगदान दें और योगदान प्रतिवेदन समर्पित करें। एसपी ने इसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, रांची, पुलिस उप-महानिरीक्षक, वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सहित संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों सहित संबंधित को भी प्रेषित किया है।
