लोहरदगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 168 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। कुडू थाना पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गांजा का यह खेप ओडिशा के झारसुगोड़ा से बिहार ले जाई जा रही थी। जिसकी गुप्त सूचना एसपी सादिक अनवर रिजवी को मिलने के बाद कुडू थाना पुलिस की टीम ने फोर्ड कार संख्या बीआर11 जेड-3556 को पीछा कर जब्त कर लिया। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने इसकी जानकारी मीडिया से बातचीत में दी।

उन्होंने बताया कि 18 अक्तूबर को गुप्त सूचना मिली थी कि एक फोर्ड कार से ओडिशा से बिहार की ओर गांजा की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही उन्होंने लोहरदगा और कुडू थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया।

जिसके बाद लोहरदगा-चंदवा रोड़ में चांपी चौक पर वाहन जांच अभियान लगाया। वाहन जांच होता देख कार चालक ने मौके पर पुलिस बल को देखकर तेजी से भाग निकला। इसके बाद पुलिस की टीम ने तुरंत पीछा किया। लोहरदगा-चंदवा मुख्य मार्ग स्थित कल्वा ढोड़ा के पास कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके से दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान अमीश कुमार लाल (19 वर्ष), पिता संजय लाल, निवासी झारसुगोड़ा, ओडिशा (स्थायी पता औरंगाबाद, बिहार) तथा आकाश राय (19 वर्ष) पिता ओसियर राय, निवासी झारसुगोड़ा, ओडिशा (स्थायी पता–छपरा, बिहार) के रूप में हुई।