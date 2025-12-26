Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बागवानी योजना के मस्टर रोल जनरेट करने के लिए 15 हजार रुपये मांग रहा था पंचायत सचिव, ACB ने किया गिरफ्तार

    By Rakesh SinhaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:25 PM (IST)

    लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड में, पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को एसीबी की टीम ने 15000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पंचायत सचिव बागवानी योजना ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के भड़गांव और डांडू पंचायत के पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को एसीबी की टीम ने शुक्रवार को 15000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पंचायत सचिव बागवानी योजना के लाभुक कृष्णा उरांव से मस्टर रोल जनरेट करने के लिए रिश्वत ले रहे थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी शिकायत एसीबी को मिली थी। जिसके बाद एसीबी द्वारा मामले की जांच कराई गई। जिसमें आरोप में सत्यता पाने पर एसीबी की टीम डीएसपी के नेतृत्व में शुक्रवार को लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड कार्यालय पहुंची। 

    एसीबी की टीम ने पंचायत सचिव को धर दबोचा

    जहां पर जैसे ही कृष्णा उरांव ने पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को रिश्वत के 15000 रुपये दिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने पंचायत सचिव को धर दबोचा। इसके बाद काफी देर तक प्रखंड कार्यालय में ही एक गाड़ी में पंचायत सचिव को बैठाकर रखा गया। 

    एसीबी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी। एसीबी की इस कार्रवाई से सेन्हा प्रखंड में हड़कंप मच गया है। लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।