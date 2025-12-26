बागवानी योजना के मस्टर रोल जनरेट करने के लिए 15 हजार रुपये मांग रहा था पंचायत सचिव, ACB ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के भड़गांव और डांडू पंचायत के पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को एसीबी की टीम ने शुक्रवार को 15000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पंचायत सचिव बागवानी योजना के लाभुक कृष्णा उरांव से मस्टर रोल जनरेट करने के लिए रिश्वत ले रहे थे।

इसकी शिकायत एसीबी को मिली थी। जिसके बाद एसीबी द्वारा मामले की जांच कराई गई। जिसमें आरोप में सत्यता पाने पर एसीबी की टीम डीएसपी के नेतृत्व में शुक्रवार को लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड कार्यालय पहुंची।

एसीबी की टीम ने पंचायत सचिव को धर दबोचा

जहां पर जैसे ही कृष्णा उरांव ने पंचायत सचिव सुरेंद्र गुप्ता को रिश्वत के 15000 रुपये दिए, वैसे ही एसीबी की टीम ने पंचायत सचिव को धर दबोचा। इसके बाद काफी देर तक प्रखंड कार्यालय में ही एक गाड़ी में पंचायत सचिव को बैठाकर रखा गया।