    Lohardaga Crime: एकलव्य स्कूल में नौकरी देने का नाम पर दर्जनों युवाओं से लाखों की वसूली, आफर लेटर थमाकर ठग फरार, प्राथमिकी

    By Rakesh Sinha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:28 PM (IST)

    नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुए शिक्षित बेरोजगार युवक।

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा में जेके ए-टू-जेड साल्यूशन नामक प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर एकलव्य माडल स्कूल में नौकरी दिलाने के बहाने दो दर्जन युवाओं से लाखों रुपये की ठगी कर ली गई। ठगों ने दो दर्जन से अधिक युवाओं से एक लाख 30 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक कैश और आनलाइन भुगतान लिया है।

    युवाओं को ठगे जाने की जानकारी मिलने के बाद मामला सदर थाना पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस मामले की जांच एवं आगे की कार्रवाई में जुटी है। लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी का कहना है कि पुलिस को इस संबंध में शिकायत मिली है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

    नौकरी के नाम पर वसूले 30 हजार से लेकर ढाइ लाख रुपये

    ठगी के शिकार युवाओं ने बताया कि लोहरदगा के बीएस कालेज रोड में एक घर में किराए का कमरा ले कर जेके ए-टू-जेड साल्यूशन नाम से प्लेसमेंट एजेंसी पिछले कई माह से काम कर रही थी। इस एजेंसी के संपर्क में आए बेरोजगार युवाओं में से 25 से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए एक लाख 30 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक कैश और आनलाइन भुगतान एजेंसी के लोगों को किया।

    इन युवाओं से फार्म भराए गए। इन्हें कहा गया था कि दो जनवरी को एकलव्य माडल स्कूल जाकर अलग-अलग पदों पर योगदान करें। वार्डन से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मी तक के पद के लिए इन्हें आफर लेटर दिया गया था।

    इसके बाद शातिर ठग आफिस में ताला बंद कर फरार हो गए। आफर लेटर लेकर जब लोग संबंधित स्कूल में पहुंचे तो पता चला कि वहां तो पहले से ही उन पदों पर लोग काम कर रहे हैं। 

    वापस एजेंसी का कार्यालय पहुंचा तो देखा कि वहां ताला लटक रहा है। प्लेसमेंट कराने वाला शातिर ठग जय किशन सिंह गायब है। उसका फोन भी स्वीच आफ मिला। वह सभी खुद को गुमला के सोसो मोड़ निवासी बताता था। ठगी के शिकार युवाओं में लोहरदगा के अलावा गुमला और लातेहार जिले के लोग भी शामिल हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।