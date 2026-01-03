Lohardaga Crime: एकलव्य स्कूल में नौकरी देने का नाम पर दर्जनों युवाओं से लाखों की वसूली, आफर लेटर थमाकर ठग फरार, प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा में जेके ए-टू-जेड साल्यूशन नामक प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर एकलव्य माडल स्कूल में नौकरी दिलाने के बहाने दो दर्जन युवाओं से लाखों रुपये की ठगी कर ली गई। ठगों ने दो दर्जन से अधिक युवाओं से एक लाख 30 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक कैश और आनलाइन भुगतान लिया है।

युवाओं को ठगे जाने की जानकारी मिलने के बाद मामला सदर थाना पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस मामले की जांच एवं आगे की कार्रवाई में जुटी है। लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी का कहना है कि पुलिस को इस संबंध में शिकायत मिली है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

नौकरी के नाम पर वसूले 30 हजार से लेकर ढाइ लाख रुपये ठगी के शिकार युवाओं ने बताया कि लोहरदगा के बीएस कालेज रोड में एक घर में किराए का कमरा ले कर जेके ए-टू-जेड साल्यूशन नाम से प्लेसमेंट एजेंसी पिछले कई माह से काम कर रही थी। इस एजेंसी के संपर्क में आए बेरोजगार युवाओं में से 25 से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए एक लाख 30 हजार रुपये से लेकर ढाई लाख रुपये तक कैश और आनलाइन भुगतान एजेंसी के लोगों को किया।

इन युवाओं से फार्म भराए गए। इन्हें कहा गया था कि दो जनवरी को एकलव्य माडल स्कूल जाकर अलग-अलग पदों पर योगदान करें। वार्डन से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मी तक के पद के लिए इन्हें आफर लेटर दिया गया था।