लोहरदगा में 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार, कई साथियों के नाम उजागर

लोहरदगा पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में सफलता प्राप्त करते हुए जीतन गोस्वामी उर्फ सेठी नामक एक युवक को 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में जीतन ने अपने कई साथियों और ब्राउन शुगर के स्रोत के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। नशा के खिलाफ अभियान में सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने एक युवक को 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री में संलिप्त है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार युवक की पहचान शहरी क्षेत्र के पुराना शुक्र बाजार क्षेत्र निवासी बसंत गोस्वामी के पुत्र जीतन गोस्वामी उर्फ सेठी के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में जीतन गोस्वामी ने पुलिस को अपने कई साथियों और ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री के स्रोत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

इस मामले को लेकर सदर थाना में कांड संख्या 179/2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 17 (ए), 21 (ए), 22 (ए), 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को शनिवार को जेल भेज दिया गया। अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री गिरफ्तार अपराधी के बारे में जानकारी देते हुए लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त मिली थी कि लोहरदगा शहरी क्षेत्र के आसपास कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार की देर शाम सूचना मिली कि बीएस कालेज के समीप अवैध रूप से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री होने वाली है।

सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने देर रात कार्रवाई करते हुए बीएस कालेज मोड़ में छापेमारी की। जिसमें बीएस कॉलेज मोड़ में एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। जब उसे पकड़ा गया तो, उसने अपना नाम जीतन गोस्वामी उर्फ सेठी बताया। जिसके पास से कुल 11 पुड़िया में 2.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया।

कई साथियों के नाम बताए पूछताछ में उसने पुलिस के समक्ष अपने कई साथियों के नाम बताए हैं। साथ में यह भी जानकारी दी है कि वह ब्राउन शुगर कहां से लेकर आता था। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और लगातार नशा के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।