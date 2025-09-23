Burning Bike: चलती बाइक बनी आग का गोला, चालक की सूझबूझ से बची जान
लातेहार सदर थाना क्षेत्र के करकट ग्राम स्थित एनएच-39 पर एक बड़ा हादसा टल गया। चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार की सूझबूझ से उसकी जान बच गई लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। टीवीएस राइडर (संख्या JH19D-4835) में अचानक धुआं निकलने लगा। चलती बाइक में आग लगने की यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।
संवाद सूत्र, लातेहार। सदर थाना क्षेत्र के करकट ग्राम स्थित एनएच-39 (डालटनगंज-रांची मुख्य मार्ग) पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार की सूझबूझ से उसकी जान बच गई, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई।
घटना भारुका पेट्रोल पंप के समीप हुई, जहां टीवीएस राइडर (संख्या JH19D-4835) में अचानक धुआं निकलने लगा।
बाइक चालक अविनाश कुमार यादव, जो मनिका प्रखंड निवासी हैं और लातेहार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, उस समय मनिका से लातेहार जिला मुख्यालय जा रहे थे।
अविनाश ने बताया कि जैसे ही उन्होंने बाइक से धुआं निकलते देखा, तुरंत सतर्कता दिखाते हुए उसे सड़क किनारे रोक दिया और निरीक्षण करने लगे। तभी चंद मिनटों में बाइक में आग भड़क गई और देखते ही देखते बाइक पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
स्थानीय लोगों ने अनुमान जताया है कि बाइक में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों ने फौरन अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।
चर्चा का विषय बनी घटना
चलती बाइक में आग लगने की यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे बाइक की तकनीकी खराबी या वायरिंग फॉल्ट का नतीजा मान रहे हैं। गनीमत यह रही कि समय रहते चालक ने उतरकर अपनी जान बचाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।