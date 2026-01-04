Language
    लातेहार में घर लौट रहे युवक पर हाथी का हमला, दर्दनाक मौत; इलाके में दहशत

    By Arun Vishwakarma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:42 PM (IST)

    लातेहार के छिपादोहर थाना क्षेत्र के मतनाग गांव में रविवार शाम जंगली हाथी के हमले में मुनेश्वर कोरवा नामक युवक की मौत हो गई। वह बाजार से लौट रहा था जब ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बरवाडीह (लातेहार)। छिपादोहर थाना क्षेत्र की पंचायत केड़ अंतर्गत ग्राम मतनाग में रविवार शाम जंगली हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई।

    मृतक की पहचान मतनाग निवासी मुनेश्वर कोरवा (पिता रामदास कोरवा) के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार मुनेश्वर कोरवा केड़ चौक बाजार से खरीदारी कर जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहे थे।

    इसी दौरान अचानक जंगली हाथियों का एक झुंड सामने आ गया, जिसने उन्हें घेर लिया और हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना की सूचना मिलते ही रेंजर अजय टोप्पो एवं प्रभारी वनपाल राम कश्यप के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

    रेंजर अजय टोप्पो ने मृतक के स्वजनों को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी और बताया कि सरकार के प्रावधान के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। वन कर्मियों ने आसपास के इलाके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया।

    घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल के रास्ते आवागमन करना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है।

    लोगों ने वन विभाग से हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस व स्थाई उपाय करने की मांग की है।