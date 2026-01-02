सड़क हादसा या सुनियोजित कत्ल? कोडरमा के मेघन पहाड़ी में हुई मौत पर गहराया सस्पेंस, पिकनिक का साथी ही शक के घेरे में

जागरण संवाददाता, कोडरमा (डोमचांच)। नए साल के स्वागत की खुशियां डोमचांच थाना क्षेत्र के एक परिवार के लिए मातम में बदल गईं। 31 दिसंबर की रात मेघन पहाड़ी के पास हुई 22 वर्षीय रामबचन साव की मौत ने अब एक नया और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है।

जिस घटना को शुरुआत में एक दुखद सड़क दुर्घटना माना जा रहा था, अब वह हत्या के संगीन आरोपों के घेरे में है। मृतक के परिजनों ने पिकनिक पर साथ गए दोस्त के खिलाफ साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है।

पिकनिक की खुशी और मौत का रहस्य जानकारी के अनुसार साल के आखिरी दिन रामबचन साव अपने साथी राहुल कुमार के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिकनिक मनाने घर से निकला था। पिकनिक का माहौल था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन देर रात अचानक राहुल ने रामबचन के घर पर सूचना दी कि उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है।

राहुल के मुताबिक मेघन पहाड़ी के सुनसान रास्ते पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे रामबचन को गंभीर चोटें आईं। घायल युवक को तुरंत कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया। बदकिस्मती से रिम्स पहुंचने से पहले ही रास्ते में रामबचन की सांसें थम गईं।

परिजनों का संगीन आरोप: एक्सीडेंट नहीं, यह कत्ल है रामबचन की मौत के बाद परिजनों का शक यकीन में बदलने लगा है। डोमचांच थाने में दिए गए लिखित आवेदन में परिजनों ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राहुल सोची-समझी साजिश के तहत रामबचन को जंगल की ओर ले गया था।

परिजनों के मुताबिक राहुल ने पहले हत्या की वारदात को अंजाम दिया और फिर साक्ष्यों को मिटाने या कानून से बचने के लिए इसे सड़क हादसे का रंग दे दिया। परिजनों ने सवाल उठाया है कि अगर यह जोरदार टक्कर थी, तो साथ मौजूद दूसरे युवक को वैसी गंभीर चोटें क्यों नहीं आईं?

पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अब घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर रही है।

जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या बाइक के निशान और युवक के शरीर पर लगे जख्म किसी दुर्घटना के कारण बने हैं या वे किसी हमले के निशान हैं। पुलिस राहुल कुमार से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है ताकि घटना की रात के क्रम को स्पष्ट किया जा सके।