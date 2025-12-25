Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! सप्ताह में 3 दिन न्यू गिरिडीह होकर चलेगी हावड़ा-गया वंदे भारत

    By Arvind Choudhary Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को आ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। हावड़ा से गया के बीच धनबाद होकर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर चलाने की तैयारी कर ली गई है।

    इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा की सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आश्वासन दिया है। हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन पर चर्चा के दौरान सप्ताह में तीन दिन इस ट्रेन को न्यू गिरिडीह होकर चलाने पर सहमति बनी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार इससे गिरिडीह, पारसनाथ और कोडरमा क्षेत्र को आधुनिक और तेज रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा देवघर जसीडीह वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को न्यू गिरिडीह कोडरमा होकर सप्ताह में तीन दिन चलाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे बाबाधाम, काशी विश्वनाथ और पारसनाथ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच एक सशक्त आध्यात्मिक रेल कॉरिडोर विकसित किया जा सके।

    दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की मांग भी रखी। वर्तमान में यह ट्रेन अत्यधिक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण यात्रियों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। इस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया।

    माल ढुलाई से जुड़े मुद्दों पर न्यू गिरिडीह स्टेशन पर रैक प्वाइंट को विस्तारित करने, औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए एक अतिरिक्त रैक प्वाइंट विकसित करने तथा न्यू गिरिडीह को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।

    साथ ही यह भी बताया गया कि महेशमुंडा रैक प्वाइंट का टेंडर हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर रेल मंत्री ने शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया।

    बैठक में गिरिडीह कोडरमा मधुपुर रेलखंड पर डबल लाइन, पारसनाथ गिरिडीह सेक्शन पर यात्री सुविधाओं में सुधार, स्टेशन विस्तार और शेड निर्माण जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक और खनिज महत्ताकृकोयला, अभ्रक, स्टोन चिप्स, डोलोमाइट आदिकृको रेखांकित करते हुए कहा कि बेहतर रेल अवसंरचना से रेलवे राजस्व में वृद्धि होगी और क्षेत्र में रोजगार, व्यापार व निवेश को नई गति मिलेगी।