रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! सप्ताह में 3 दिन न्यू गिरिडीह होकर चलेगी हावड़ा-गया वंदे भारत

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। हावड़ा से गया के बीच धनबाद होकर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर चलाने की तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा की सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आश्वासन दिया है। हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन पर चर्चा के दौरान सप्ताह में तीन दिन इस ट्रेन को न्यू गिरिडीह होकर चलाने पर सहमति बनी।

मिली जानकारी के अनुसार इससे गिरिडीह, पारसनाथ और कोडरमा क्षेत्र को आधुनिक और तेज रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा देवघर जसीडीह वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को न्यू गिरिडीह कोडरमा होकर सप्ताह में तीन दिन चलाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे बाबाधाम, काशी विश्वनाथ और पारसनाथ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच एक सशक्त आध्यात्मिक रेल कॉरिडोर विकसित किया जा सके।

दिल्ली गोड्डा एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की मांग भी रखी। वर्तमान में यह ट्रेन अत्यधिक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण यात्रियों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। इस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया।

माल ढुलाई से जुड़े मुद्दों पर न्यू गिरिडीह स्टेशन पर रैक प्वाइंट को विस्तारित करने, औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए एक अतिरिक्त रैक प्वाइंट विकसित करने तथा न्यू गिरिडीह को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।