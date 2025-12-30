झारखंड में बरही-रजौली फोरलेन का नया रूट: 11 किमी घट जाएगी बिहार पहुंचने की दूरी, कोडरमा घाटी रहेगी सेफ

अजीत कुमार, कोडरमा। एनएच-20 (बरही से रजौली) के फोरलेन कार्य के लिए प्रस्तावित नए रूट से कोडरमा से रजौली की दूरी करीब 11 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे कोडरमा घाटी जैसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से राहत मिलेगी। वहीं, वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा। नए रोड रूट को लेकर सोमवार को उपायुक्त ऋतुराज, डीएफओ सौमित्र शुक्ला, डीएलओ ओमप्रकाश मंडल सहित एनएचएआइ के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सतपुलिया और पार्वती क्लिनिक के बीच नए रूट को डायवर्ट करने को लेकर स्थल का जायजा लिया गया और उसका नक्शा तैयार किया गया। नए मैप में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कम से कम घरों को क्षति पहुंचे।

खासतौर पर पक्के मकानों को बचाने का प्रयास किया गया है। उपायुक्त ने पूरे प्रस्तावित रूट का भौतिक निरीक्षण कर एनएचएआई के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। प्रस्तावित मैप के अनुसार गुमो सतपुलिया के पास नया रूट क्रास करते हुए बिसनपुर आश्रम के बीच से गुजरेगा। इसमें आश्रम की चारदीवारी के समीप लगभग 11 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही आश्रम में आवागमन बाधित न हो, इसके लिए अंडरपास भी दिया जाएगा।

इसके बाद सड़क का करीब 11 किलोमीटर हिस्सा वन क्षेत्र से होकर गुजरते हुए गझंडी के चनाको गांव के पास फोरलेन सड़क रेलवे लाइन को क्रास करेगी। नया रोड रूट आबादी से दूर रखा गया है, ताकि भूमि अधिग्रहण में किसी प्रकार की समस्या न आए। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो सड़क निर्माण की स्वीकृति भी शीघ्र मिलने की संभावना है।

नए फोरलेन रूट को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस रूट से कम से कम घरों को नुकसान होगा और रजौली की दूरी भी 11 किलोमीटर घट जाएगी। सतपुलिया के पास से होकर यह मार्ग आश्रम होते हुए चनाको गांव तक जाएगा, जहां से रेलवे लाइन पार कर वन क्षेत्र से होते हुए बिहार के रजौली पहुंचेगा। बिहार में टनल निर्माण का भी प्रस्ताव है। वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र होने के कारण कोडरमा घाटी रूट में बाधा आ रही थी, जबकि नया रूट इस क्षेत्र से मुक्त रखा गया है। संबंधित विभागों को बैठक कर आगे की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है। -ऋतुराज, डीसी कोडरमा। सतपुलिया के पास बनेगा गोलंबर वाहनों के सुगम आवागमन को लेकर सतपुलिया और पार्वती क्लिनिक के पास गोलंबर निर्माण की तैयारी की जा रही है। इससे तिलैया की ओर आने-जाने वाले वाहन आसानी से फोरलेन में प्रवेश कर सकेंगे। जहां फोरलेन सड़क क्रॉस करेगी, वहां करीब 200 मीटर के दायरे में गोलंबर का निर्माण किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और घरों की क्षति: नए रोड निर्माण में जमीन और मकानों का अधिग्रहण भी किया जाएगा। इसका ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम घर तोड़े जाएं। अनुमान है कि गुमो मौजा में 20-25, नवादा में 4-5, विसनपुर में 5-6, रतनसोत में 3-4, कौवावर में 5-6 और चनाको में 5-6 मकानों को अधिग्रहित किया जा सकता है।

आरओबी और टनल नए रोड में दो आरओबी और तीन टनल का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। सतपुलिया के पास से गझंडी की ओर 11.7 किलोमीटर और 12.3 किलोमीटर पर आरओबी बनाए जाएंगे। बिहार क्षेत्र में तीन टनल निर्माण का प्रस्ताव है।