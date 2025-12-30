PM Awas Yojana: पक्के घर और गाड़ी वालों को नहीं मिलेगा पीएम आवास, सेटेलाइट के जरिए हो रही निगरानी

संवाद सहयोगी, मुरलीपहाड़ी (जामताड़ा)। PM Awas Yojana का लाभ अब सिर्फ जरूरतमंद परिवार को ही मिल पाएगा। अब ऐसा नहीं कि घर में पहले से पक्का मकान हो और उनका नाम सर्वे सूची में पंचायत सचिव के द्वारा डाल दिया गया हो तो उन्हें इतनी आसानी से पीएम आवास का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसकी निगरानी सरकार सेटेलाइट के माध्यम से की जा रही है।

इस मामले को लेकर सोमवार को नारायणपुर प्रखंड के शहरपुर पंचायत में प्रतीक्षा सूची में शामिल कुछ परिवारों की जांच की गई। जांच दल की अगवाई स्वयं बीडीओ देवराज गुप्ता कर रहे थे। जांच के क्रम में उक्त पंचायत में वास्तविक में कई परिवार अपवर्जन मानक में नहीं पाए गए।

वे या तो पहले से पक्के मकान में थे या फिर अन्य सुविधाओं से लैस थे। बीडीओ देवराज गुप्ता ने बताया कि यह जांच सरकार द्वारा भेजी गई संदिग्ध सूची के अनुसार की गई है। जिसमें सोमवार को कई परिवार गरीबी रेखा से ऊपर पाए गए।

उन्होंने बताया जो कच्चे मकान में रहने वाले परिवार हैं, जिनकी संपत्ति कम है और चार पहिया वाहन नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं, जिनके पास 5 एकड़ जमीन से अधिक की संपत्ति है, उन्हें तो किसी भी सूरत में आवास की सुविधा नहीं दिया जाएगा।

यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए है। इसकी जांच प्रत्येक पंचायत में अभी होगी। इसकी शुरुआत अभी शहरपुर से की गई है। इस पंचायत में ऐसे 145 परिवार जिनका नाम पीएम आवास के प्रतीक्षा सूची में शामिल है, उनकी जांच होनी है। इसीलिए जांच दल का गठन भी किया गया है। इसमें कनीय अभियंता सहित अन्य कर्मी शामिल रहेंगे।