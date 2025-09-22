Burning Train: टाटा-बक्सर ट्रेन में आग लगने से मची भगदड़, धीरे होते ही जान बचाने को कूदने लगे यात्री

Language
    By Kaushal Kumar Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:31 PM (IST)

    नई दिल्ली-हावड़ा वाया पटना रेलखंड पर अचानक बक्सर से टाटा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं उठने लगा। इससे फरातफरी मच गई। यह घटना जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशनों के बीच कासीटांड़ हाल्ट के पास हुई। ट्रेन के इंजन से तीसरी बोगी में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। लोग जूता- चप्पल छोड़कर ही इधर-उधर भागने लगे।

    संवाद सहयोगी,करमाटांड़ (जामताड़ा) : नई दिल्ली-हावड़ा वाया पटना रेलखंड पर सोमवार की दोपहर तकरीबन 12 बजे अचानक बक्सर से टाटा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं उठने लगा। इससे फरातफरी मच गई।

    यह घटना जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशनों के बीच कासीटांड़ हाल्ट के पास हुई। ट्रेन के इंजन से तीसरी बोगी में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई।

    धुएं का गुबार देख सहम गए रेलयात्री 

    घटना की सूचना के तुरंत बाद ट्रेन में सवार रेल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। धुएं को देखकर यात्री अपना सामान लेकर इधर-उधर दौड़ने लगे।

    पटना से टाटा को जाने वाली 8184 डाउन विद्यासागर रेलवे स्टेशन ओर कासीटांड़ हाल्ट के बीच काला झरिया गांव के पास चेयर कालिंग इंजन के दूसरे नंबर बोगी पर ब्रेक बेंडिंग के कारण आग लगने के कारण यह घटना हुई।

    पहिया में आग लगने की वजह से धुएं का गुबार देख अंदर बैठे यात्री घबरा गए। यात्रियों के अचानक शोर करने की आवाज सुनकर ट्रेन धीरे होते ही सभी अपना-अपना लगेज लेकर बोगी से कूदने लगे।

    जूते- चप्पल छोड़ खाली पैर ही दौड़ने लगे यात्री

    कई लोग चप्पल-जूते छोड़कर ही खाली पैर दौड़ने लगे। इतने में आरपीएफ कांस्टेबल पी कुमार एवं प्रकाश कुमार मंडल यात्रियों को संभालने में जुटे।

    वहीं ट्रेन के गार्ड व ड्राइवर सबके सहयोग से अग्नि शमन यंत्र के साथ आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास करने लगे।

    काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच यात्रियों की भीड़ अप लाइन पर जा खड़ी हुई। इस बीच तकरीबन आधे घंटे बाद सबकी सूझबुझ से आग पर काबू पाया जा सका।

    इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक एके घाटी ने कहा कि ब्रेक बेंडिंग में आग लगने के कारण ही ट्रेन बाधित हुई थी। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आधे घंटे तक ट्रेन बाधित रही। इसके बाद ट्रेन का परिचालन सुचारू हो गया। 