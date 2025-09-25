नारायणपुर में वज्रपात का कहर, खाना खाते समय चपेट में आईं एक ही परिवार की चार महिलाएं

संवाद सहयोगी, नारायणपुर (जामताड़ा)। नारायणपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक ही परिवार की चार महिलाएं जख्मी हो गईं। सभी काे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी नारायणपुर लाया गया।

जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी महिलाओं की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना गुरुवार दोपहर 2:30 बजे की है। सभी महिलाएं घर में खाना खा रही थी।

इसी क्रम में बारिश के बीच तेज आवाज के साथ घर के आंगन में स्थित एक पेड़ पर वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में खाना खा रही है चारों महिलाएं आ गईं और वहीं मूर्छित हो गई।

घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया और आनन-फानन में सभी को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी में लाया गया। उपचार के बाद सभी महिलाओं की हालत ठीक है।

वज्रपात की चपेट में आई महिलाएं 20 वर्षीय जहीना खातून पति फिरोज अंसारी, 35 वर्षीय नुरेशा खातून पति सफीक अंसारी, इस्ताक खातून पति हाफिज मियां सभी जगदीशपुर और दिलखुश बीबी (55) पति आबिद मियां गोकुला जोकि अपनी बेटी के घर जगदीशपुर आई थी।