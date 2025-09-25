Language
    नारायणपुर में वज्रपात का कहर, खाना खाते समय चपेट में आईं एक ही परिवार की चार महिलाएं

    By Kaushal Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:29 PM (IST)

    नारायणपुर के जगदीशपुर गांव में वज्रपात से एक ही परिवार की चार महिलाएं घायल हो गईं। दोपहर में खाना खाते समय घर के आंगन में पेड़ पर बिजली गिरी जिसकी चपेट में आकर महिलाएं बेहोश हो गईं। सभी को सीएचसी नारायणपुर में प्राथमिक उपचार दिया गया और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है।

    खाना खाते समय वज्रपात की चपेट में आईं चार महिलाएं। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, नारायणपुर (जामताड़ा)। नारायणपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक ही परिवार की चार महिलाएं जख्मी हो गईं। सभी काे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी नारायणपुर लाया गया।

    जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी महिलाओं की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना गुरुवार दोपहर 2:30 बजे की है। सभी महिलाएं घर में खाना खा रही थी।

    इसी क्रम में बारिश के बीच तेज आवाज के साथ घर के आंगन में स्थित एक पेड़ पर वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में खाना खा रही है चारों महिलाएं आ गईं और वहीं मूर्छित हो गई।

    घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया और आनन-फानन में सभी को तत्काल उपचार के लिए सीएचसी में लाया गया। उपचार के बाद सभी महिलाओं की हालत ठीक है।

    वज्रपात की चपेट में आई महिलाएं 20 वर्षीय जहीना खातून पति फिरोज अंसारी, 35 वर्षीय नुरेशा खातून पति सफीक अंसारी, इस्ताक खातून पति हाफिज मियां सभी जगदीशपुर और दिलखुश बीबी (55) पति आबिद मियां गोकुला जोकि अपनी बेटी के घर जगदीशपुर आई थी।

    अस्पताल में भर्ती महिलाओं ने बताया कि बारिश के दौरान यह घटना हुई। वज्रपात की वजह से उनके आंगन का पेड़ जलकर राख हो गया और जब उन्हें होश आया तो सभी अस्पताल में भर्ती थीं।