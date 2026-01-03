झारखंड में पीडीएस का नया युग... 4G ई-पॉश मशीन से अब तेज और पारदर्शी अनाज वितरण, चोरी पर भी मंत्री ने ली चुटकी

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जामताड़ा समेत पूरे प्रदेश के 25,428 पीडीएस डीलर अब टू-जी की जगह फोर-जी ई-पाश मशीन के जरिए अनाज का वितरण कर सकेंगे। जामताड़ा में प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री डा इरफान अंसारी ने इस मशीन के वितरण की शुरूआत की।

मंत्री ने कहा कि यह गरीबों को अनाज वितरण के लिए यह तकनीकी रूप से ऐतिहासिक शुरूआत का दिन है। 15 नवंबर 2020 को टू-जी ई-पाश मशीन के जरिए पीडीएस दुकानदारों ने अनाज वितरण की शुरूआत की थी। लेकिन टू-जी नेटवर्क के जरिए अनाज वितरण में डीलरों को काफी मुश्किलोंं का सामना करना पड़ रहा था।

लेकिन अब पांच साल बाद फोर-जी ई-पाश मशीन के जरिए अनाज वितरण में लोगों को हो रही मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। शुक्रवार को मंत्री जामताड़ा में ई-पाश मशीन वितरण के माैके पर बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि नव वर्ष 2026 के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की जनता को एक ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और दूरगामी सौगात देते हुए जन वितरण प्रणाली को तकनीकी रूप से पूरी तरह आधुनिक बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

कहा जनप्रिय एवं दूरदर्शी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में वर्षों से जर्जर, धीमी और अविश्वसनीय हो चुकी पीडीएस व्यवस्था को जड़ से बदलते हुए अब टू-जी तकनीक को विदा कर अत्याधुनिक फोर-जी सक्षम ई-पाश मशीनों को लागू किया गया है। यह फैसला केवल मशीन बदलने का नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान, अधिकार और भरोसे को मजबूती देने का ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद जनता ने जो भरोसा उन्हें सौंपा था, आज उसी भरोसे को तकनीक, पारदर्शिता और गति के रूप में ज़मीन पर उतारा गया है। यह निर्णय आने वाले वर्षों में झारखंड की पीडएस व्यवस्था को पूरे देश के लिए माडल सिस्टम बनाएगा।

कहा अब राज्य की सभी 25,428 पीडीएस दुकानों पर फोर-जी नेटवर्क से युक्त ई-पाश मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे राशन वितरण तेज़, सरल और निर्बाध होगा,फर्जीवाड़े और बिचौलियों पर पूरी तरह रोक लगेगी, व्यवस्था पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी,लाभुकों को समय पर और सम्मान के साथ अनाज मिलेगा और नेटवर्क और तकनीकी बाधाएं लगभग समाप्त होंगी।

डा अंसारी ने स्पष्ट किया कि जब केंद्र सरकार द्वारा डीलर कमीशन जारी नहीं किया गया, तब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 25,428 पीडीएस डीलरों का कमीशन जारी किया।

उन्होंने कहा कि हम डीलरों को सिर्फ दुकानदार नहीं, बल्कि पीडीएस व्यवस्था का मजबूत स्तंभ मानते हैं। सरकार हर हाल में उनके साथ खड़ी है, लेकिन ईमानदारी और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने चुटकी भी ली कि दुकानदार को आधा किलो अनाज चोरी की तो छूट मिलनी चाहिए।

जामताड़ा को मिले छह एमओ इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्रालय संभालने के बाद प्र/Bशासनिक व्यवस्था को दुरूस्त करने का काम किया है।* वर्षों से रिक्त पदों को भरते हुए सभी जिलों में एमओ की बहाली की। जामताड़ा जिले को छह एमओ मिले हैं।

साथ ही पीडीएस संचालन की निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ कर किसानों के हित में भंडारण क्षमता का विस्तार किया गया है। इसके तहत जामताड़ा में तीन नए आधुनिक गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने डीलरों को भरोसा दिलाया के अगले कुछ दिनों के दौरान पीडीएस की दुकानों में दाल, चीनी के निश्शुल्क वितरण को शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इस मौके पर जामताड़ा डीसी रवि आनंद, डीएसओ कयूम अंसारी, पंकज रवि, कांग्रेस प्रवक्ता इरर्शादुल हक अर्सी और सलीम अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।