एक माह से बनगढ़ी के लापता बुजुर्ग का शव गुमरोपहाड़ से बरामद, गांव में मातम

संवाद सहयोगी, जामताड़ा। फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बनगढ़ी से करीब एक माह से लापता बुजुर्ग का शव गुरुवार को गुमरो पहाड़ क्षेत्र से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 75 वर्षीय मनीरुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है, जिनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही थी।

शव मिलने की सूचना के बाद गांव में शोक का माहौल है। स्वजनों के अनुसार, मनीरुद्दीन अंसारी एक दिसंबर 2025 को घर से बिना किसी को बताए निकल गए थे।

देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। पहले आसपास के गांवों, रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।

कई दिनों तक प्रयास के बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो परिजनों ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर उनके लापता होने की सूचना दी थी।

पुलिस ने भी गुमशुदगी का मामला दर्ज कर आवश्यक पूछताछ और संभावित ठिकानों पर तलाश की, लेकिन करीब एक माह तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसी बीच गुरुवार को मसलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमरो पहाड़ इलाके में ग्रामीणों ने एक शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही परिजनों ने शव की पहचान मनीरुद्दीन अंसारी के रूप में की।

इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। शव की स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी मौत कुछ दिन पहले हो चुकी थी।

हालांकि, प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा।