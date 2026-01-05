जामताड़ा में 1203 गांवों में होगा डिजिटल क्राप सर्वे, दिया गया प्रशिक्षण

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जिला कृषि कार्यालय स्थित आत्मा सभागार में सोमवार को डिजिटल क्राप सर्वे से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इसमें जामताड़ा जिले के सभी छह प्रखंड से आए ब्लॉक नोडल आफिसर, सुपरवाइजर व वीएलई शामिल हुए। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, उप परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में मास्टर ट्रेनर सोमन दे, गंगाधर मंडल, मनोज कोल व कालिदास टुडू ने प्रशिक्षण दिया।

इस दौरान सर्वे आईडी क्रिएट करना, सर्वेयर को वर्क असाइन करना, वर्क को अप्रूव करना व सर्वे करने से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। बताया कि किसी भी भूखंड को सर्वे करने के लिए तीन एंगल से फोटो एप में अपलोड करना है। इसके अलावा भूखंड की स्थिति को भी ठीक से डालना है, जैसे परती, रबी और खरीफ तथा मिश्रित फसल के बारे में जानकारी देनी है।