फेस्टिव सीजन में रेलवे का तोहफा, लंबे रूट की 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में जोड़े जाएंगे एक्स्ट्रा स्लीपर कोच

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। फेस्टिवल सीजन में टिकटों की भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने चार एक्सप्रेस ट्रेनों में अस्थाई तौर पर अतिरिक्त शयनयान श्रेणी के डिब्बे जोड़ने का निर्णय लिया है। 13021/13022 हावड़ा-रक्सौल-हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का डिब्बा जोड़ा जाएगा।

यह मिथिला एक्सप्रेस हावड़ा से 25 सितंबर से 31 तक और रक्सौल से 26 से एक नवंबर तक चलेगी। इस अवधि में यह ट्रेन 21 डिब्बों की बजाय 22 डिब्बों के साथ चलेगी। 13105/13106 सियालदह-बलिया-सियालदह एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का डिब्बा जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन 25 सितंबर से से 31 अक्टूबर तक सियालदह से चलेगी और 26 सितंबर से एक नवंबर तक बलिया से चलेगी। यह ट्रेन 19 डिब्बों की बजाय 20 डिब्बों के साथ चलेगी।

वहीं, 13185/13186 सियालदह-जयनगर-गंगासागर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का डिब्बा जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक सियालदह से चलेगी और 26 सितंबर से एक नवंबर तक जयनगर से चलेगी। यह ट्रेन 19 डिब्बों के बजाय 20 डिब्बों के साथ चलेगी।

13009/13010 हावड़ा-योगनगरी ऋषिकेश-हावड़ा दून एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त शयनयान श्रेणी का डिब्बा जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हावड़ा से चलेगी और 27 सितंबर से दो नवंबर तक योगनगरी ऋषिकेश से चलेगी। यह ट्रेन 21 डिब्बों के बजाय 22 डिब्बों के साथ चलेगी।

आद्रा मंडल में संयुक्त रोलिंग ब्ल\क के कारण कोचिंग ट्रेनों का विनियमन दूसरी ओर, दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 22 से 28 सितंबर तक एक सप्ताह के संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के निष्पादन को लेकर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इस वजह से 28 सितंबर को 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू यात्रा रद रहेगी, जबकि 23 और 27 सितंबर को 68056/68060 टाटा-आसनसोल-बाराभूम मेमू पैसेंजर की होने वाली यात्रा को आद्रा में ही संक्षिप्त रूप से समाप्त कर दिया जाण्गा और वापसी में संक्षिप्त रूप से आद्रा से ही प्रारंभ होगी।