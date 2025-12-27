Language
    जमशेदपुर के सोनारी में बाइक टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत; घायल तड़पता रहा, लोग बनाते रहे वीडियो

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    जमशेदपुर के सोनारी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में जोमैटो डिलीवरी कर्मी अंशु ठाकुर की मौत हो गई। आशियाना गार्डन के पास दो बाइकों की टक्कर में अं ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सोनारी थाना क्षेत्र के आशियाना गार्डन के पास शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनारी थाना क्षेत्र के जाहिरा बस्ती निवासी अंशु ठाकुर के रूप में हुई है। वह जोमैटो में डिलीवरी कर्मी के रूप में कार्यरत था और हादसे के समय डिलीवरी देने जा रहा था।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंशु सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्वजनों का आरोप है कि पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 

    सड़क पर तड़पता रहा पीड़ित 

    उनका कहना है कि हादसे के बाद अंशु काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे, लेकिन समय पर किसी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। इस दौरान कुछ लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त रहे, जिससे परिवार का आक्रोश और पीड़ा बढ़ गई है।

    जानकारी के मुताबिक, जिस दूसरी बाइक से टक्कर हुई, वह सोनारी सरदार अखाड़ा के पास रहने वाले लक्ष्मी दास की है। घटना के समय बाइक शंकर दास चला रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनाक्रम की पुष्टि की जा रही है।

    युवक की असामयिक मौत से परिवार में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा और आपात स्थिति में घायल को तत्काल चिकित्सकीय सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं।