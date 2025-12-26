टाटा ओपन 2025 में युवराज संधू का जलवा, लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोल्फ अनिश्चितताओं का खेल है, जहां एक सही पट राजा बना देती है और एक चूक रंक। शुक्रवार को टाटा ओपन 2025 के दूसरे दिन बेल्डीह गोल्फ कोर्स पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पीजीटीआई के इस सीजन फिनाले में युवराज संधू ने अपनी स्टिक को जादू की छड़ी की तरह घुमाया। उन्होंने 8-अंडर 64 का सिजलिंग स्कोर खड़ा कर न केवल दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि लीडरबोर्ड के शिखर पर भी अपना झंडा गाड़ दिया।

कुल 11-अंडर 131 के स्कोर के साथ युवराज अब अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से तीन शॉट आगे हैं। कल तक वे आठवें स्थान पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज सात पायदान की लंबी छलांग लगाकर उन्होंने खिताबी जीत की फेयरवे साफ कर ली है।

युवराज की शुरुआत सधी हुई थी। फ्रंट-नाइन पर तीन बर्डी बटोरने के बाद 10वें होल पर एक बोगी से उन्हें हल्का झटका लगा। लेकिन गोल्फ की भाषा में कहें तो यह शेर के दो कदम पीछे हटने जैसा था। इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास बन गया। 11वें होल से लेकर 16वें होल तक युवराज ने लगातार छह बर्डी जमाई। उनकी बाल मानो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, 12 से 15 फीट की दूरी से लगाए गए उनके सटीक ''पट'' सीधे होल में समाते चले गए।

युवराज संधू इस साल पीजीटीआई में छह बार विजेता रह चुके हैं और आर्डर आफ मेरिट जीतकर अगले साल के डीपी वर्ल्ड टूर का टिकट पहले ही पक्का कर चुके हैं। अब उनकी नजर एक सीजन में रिकार्ड सातवां खिताब जीतने पर है। उनका आत्मविश्वास और बॉल-स्ट्राइकिंग बता रही है कि वे रुकने के मूड में नहीं हैं।

उधर, गोलमुरी गोल्फ कोर्स पर 21 वर्षीय शुभम जगलान ने भी अपने हुनर का लोहा मनवाया। अपने करियर का महज तीसरा पीजीटीआई टूर्नामेंट खेल रहे शुभम ने 4-अंडर 66 का शानदार स्कोर किया। कुल 8-अंडर 134 के स्कोर के साथ वे दूसरे स्थान पर विराजमान हैं और युवराज को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं।