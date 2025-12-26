टाटा ओपन 2025 में युवराज संधू का जलवा, लीडरबोर्ड पर शीर्ष स्थान
युवराज संधू ने टाटा ओपन 2025 के दूसरे दिन बेल्डीह गोल्फ कोर्स पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 8-अंडर 64 का स्कोर बनाया। वे कुल 11-अंडर 131 के साथ लीडरबोर् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोल्फ अनिश्चितताओं का खेल है, जहां एक सही पट राजा बना देती है और एक चूक रंक। शुक्रवार को टाटा ओपन 2025 के दूसरे दिन बेल्डीह गोल्फ कोर्स पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। पीजीटीआई के इस सीजन फिनाले में युवराज संधू ने अपनी स्टिक को जादू की छड़ी की तरह घुमाया। उन्होंने 8-अंडर 64 का सिजलिंग स्कोर खड़ा कर न केवल दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि लीडरबोर्ड के शिखर पर भी अपना झंडा गाड़ दिया।
कुल 11-अंडर 131 के स्कोर के साथ युवराज अब अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से तीन शॉट आगे हैं। कल तक वे आठवें स्थान पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आज सात पायदान की लंबी छलांग लगाकर उन्होंने खिताबी जीत की फेयरवे साफ कर ली है।
युवराज की शुरुआत सधी हुई थी। फ्रंट-नाइन पर तीन बर्डी बटोरने के बाद 10वें होल पर एक बोगी से उन्हें हल्का झटका लगा। लेकिन गोल्फ की भाषा में कहें तो यह शेर के दो कदम पीछे हटने जैसा था।
इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास बन गया। 11वें होल से लेकर 16वें होल तक युवराज ने लगातार छह बर्डी जमाई। उनकी बाल मानो रिमोट कंट्रोल से चल रही थी, 12 से 15 फीट की दूरी से लगाए गए उनके सटीक ''पट'' सीधे होल में समाते चले गए।
युवराज संधू इस साल पीजीटीआई में छह बार विजेता रह चुके हैं और आर्डर आफ मेरिट जीतकर अगले साल के डीपी वर्ल्ड टूर का टिकट पहले ही पक्का कर चुके हैं। अब उनकी नजर एक सीजन में रिकार्ड सातवां खिताब जीतने पर है। उनका आत्मविश्वास और बॉल-स्ट्राइकिंग बता रही है कि वे रुकने के मूड में नहीं हैं।
उधर, गोलमुरी गोल्फ कोर्स पर 21 वर्षीय शुभम जगलान ने भी अपने हुनर का लोहा मनवाया। अपने करियर का महज तीसरा पीजीटीआई टूर्नामेंट खेल रहे शुभम ने 4-अंडर 66 का शानदार स्कोर किया। कुल 8-अंडर 134 के स्कोर के साथ वे दूसरे स्थान पर विराजमान हैं और युवराज को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं।
अपनी शानदार पारी के बाद युवराज ने कहा, कल तक थकान हावी थी, लेकिन आज मैं पूरी तरह इन-द-जोन था। बेल्डीह में आज हवाएं तेज थीं, लेकिन एशिया में खेलने के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि हवाओं से लड़ना नहीं, उनके साथ बहना है। इन परिस्थितियों ने मेरे खेल को और निखार दिया। टूर्नामेंट का हाफवे कट 2-ओवर 144 पर निर्धारित हुआ, जिसमें 53 पेशेवर खिलाड़ी सफल रहे। अब अगले दो राउंड में रोमांच और बढ़ेगा, क्योंकि लीडर ग्रुप को आधा खेल गोलमुरी में और आधा बेल्डीह में खेलना होगा, जहां दोनों कोर्स की अलग-अलग चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं।
गोल्फ का महाकुंभ: टाटा ओपन में दो करोड़ का दांव
इस बार सबकी नजरें डिफेंडिंग चैंपियन अंगद चीमा पर टिकी है, जिन्होंने पिछले वर्ष (2024) शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया था। उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए 2025 के नंबर-1 खिलाड़ी युवराज संधू, पूर्व चैंपियन वीर अहलावत, मनु गंडास और स्थानीय सितारे कुरुश हीरजी मैदान में हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका के एन थांगराजा, बांग्लादेश के सिद्दीकुर रहमान और नेपाल के सुभाष तमांग जैसे खिलाड़ी अपनी धाक जमाने के लिए तैयार हैं।
सात साल बाद लौटा पुराना नाम
टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज उपाध्यक्ष डीबी सुंदर रामम ने बताया कि यह आयोजन 2018 के बाद अपने मूल नाम 'टाटा ओपन' के साथ वापस आया है। पिछले कुछ वर्षों में इसे टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। पीजीटीआइ के सीईओ अमनदीप जोहल के अनुसार, चूंकि यह सत्र का आखिरी टूर्नामेंट है, इसलिए खिलाड़ियों के बीच रैंकिंग और अगले साल के प्लेइंग कार्ड हासिल करने के लिए जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा।
