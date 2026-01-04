Language
    जमशेदपुर के नीलडीह जंगल में 2 युवकों पर चापड़ से हमला, एक की मौत

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:37 PM (IST)

    जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के नीलडीह पार्क जंगल में दो युवकों पर चापड़ से हमला किया गया। इस घटना में जुगसलाई निवासी मो सोहेल की मौत हो गई, जबकि ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। गोलमुरी थाना क्षेत्र बिरसानगर के जोन संख्या सात से सटे नीलडीह पार्क के जंगल के पास दो युवकों पर हरवे-हथियार व चापड़ से हमला कर घायल कर दिया गया।

    घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि उसके साथी ने भागकर किसी तरह जान बचाई। मृतक की पहचान जुगसलाई खचांची रोड निवासी मो सोहेल के रूप में की गई जबकि उसके सहयोगी अब्दुल सुफियान को एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

    उसे सिर और शरीर में गंभीर चोट आई है। वह जुगसलाई मिल्लतनगर का निवासी है। घटना रविवार देर शाम की है।सूचना के बाद गोलमुरी, गोविंदपुर और टेल्को थाना की पुलिस मौके पर पहुंची।

    सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जानलेवा हमले में घायल युवक की मौत हो गई। देर रात उसका शव नीलडीह क्लब के पीछे झाड़ियों से बरामद किया गया है।

    चार युवकों ने की मारपीट

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिरसानगर जोन नंबर सात के पास दो युवकों के साथ चार युवकों ने मारपीट की। इस दौरान उस पर हरवे-हथियार व चापड़ से हमला कर दिया गया। लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया। सिर और शरीर में गंभीर जख्म होने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

    पुलिस घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि, जानलेवा हमला करने वाले आरोपितों की पहचान हो सके। घटना आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी के रूप में होना सामने आ रहा है।

    इधर, अब्दुल सुफियान ने पुलिस को बताया कि मित्र सोहेल की घर पर देर शाम बाइक लेकर गया था। दोनों बाइक से निकले। सोहेल उसे साकची घुमाते रहा। विलंब होने पर उसके घर से फोन भी आता रहा। बावजूद सोहेल उसे जिद कर गोलमुरी के बिरसानगर की ओर ले गया, जहां साेहेल से चार युवक पार्क में मिले।

    इस दौरान चारों युवकों ने हम दोनों पर हमला कर दिया। वह बाइक छोड़कर वहां से किसी तरह भागने लगा ताे युवकों ने उस पर भी हमला कर दिया। किसी तरह वह सुरक्षित पहुंचा जबकि सोहेल वहीं पार्क में छूट गया। हमला करने वालों में एक युवक विनीत को वह पहचानता है।

    उसने आशंका जताई कि सोहेल से युवकों का कोई विवाद हो सकता है। वहीं, बताया जा रहा कि युवक के गर्दन और हाथ हरवे हथियार से गंभीर जख्म है। घटना के कारण को लेकर पुलिस जांच कर रही है।