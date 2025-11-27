जैट 2026: फॉर्म में गलती सुधारने का अंतिम मौका, 27 नवंबर तक खुली है विंडो
जैट 2026 के आवेदकों के लिए खुशखबरी! फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने का अंतिम अवसर 27 नवंबर तक है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं। यह सुधार विंडो उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुली है जिन्होंने जैट 2026 के लिए आवेदन किया है।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट) 2026 के आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन भरते समय अनजाने में कोई त्रुटि कर दी थी, वे अब अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। सुधार की यह प्रक्रिया 27 नवंबर की सुबह 9 बजे तक ही जारी रहेगी।
इसके बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन नए साल में 4 जनवरी 2026 को किया जाएगा, जबकि जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 5 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
सिर्फ जमा फॉर्म में ही होगा बदलाव
संस्थान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सुधार की यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जा रही है, जिन्होंने अपना आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जमा कर दिया है।
उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करके अपने विवरण की दोबारा जांच कर सकते हैं और यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।
ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे
एक्सएलआरआई ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार अपने आवेदन में दर्ज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। हालांकि, वे अपनी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव का विवरण और परीक्षा शहर के विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में भी सुधार की अनुमति दी गई है।
एडमिट कार्ड और परीक्षा का प्रारूप
जैट 2026 का आयोजन 4 जनवरी को कंप्यूटर आधारित मोड में किया जाएगा। तीन घंटे तक चलने वाली यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। परीक्षा में कुल 95 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
पूरे प्रश्न पत्र को चार मुख्य भागों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी व डेटा इंटरप्रिटेशन और जनरल नॉलेज विषय शामिल होंगे।
वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें सुधार
आवेदन में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाना होगा। वहां होमपेज पर दिए गए 'लॉगिन' टैब पर क्लिक कर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लॉगिन करने के बाद फॉर्म में आवश्यक सुधार कर बदलावों को सेव करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए अपडेट फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रखना सुरक्षित रहेगा।
गौरतलब है कि एक्सएटी देश की प्रतिष्ठित मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसका स्कोर देशभर के 250 से अधिक एमबीए और पीजीडीएम संस्थानों में मान्य है।
यह भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट ने टीजीटी नियुक्ति के 363 मामले निपटाए, मीना कुमारी केस के आधार पर फैसला
यह भी पढ़ें- Jharkhand Teacher Salary: 'शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान दे सरकार', झारखंड हाई कोर्ट ने दिया ऑर्डर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।