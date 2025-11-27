जैट 2026: फॉर्म में गलती सुधारने का अंतिम मौका, 27 नवंबर तक खुली है विंडो

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट) 2026 के आवेदकों को बड़ी राहत देते हुए फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन भरते समय अनजाने में कोई त्रुटि कर दी थी, वे अब अपनी जानकारी को दुरुस्त कर सकते हैं। सुधार की यह प्रक्रिया 27 नवंबर की सुबह 9 बजे तक ही जारी रहेगी।

इसके बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन नए साल में 4 जनवरी 2026 को किया जाएगा, जबकि जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 5 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

सिर्फ जमा फॉर्म में ही होगा बदलाव संस्थान की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सुधार की यह सुविधा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जा रही है, जिन्होंने अपना आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से जमा कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करके अपने विवरण की दोबारा जांच कर सकते हैं और यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय सीमा समाप्त होने से पहले ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें।

ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे एक्सएलआरआई ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार अपने आवेदन में दर्ज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। हालांकि, वे अपनी शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव का विवरण और परीक्षा शहर के विकल्पों में बदलाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ईमेल और मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य व्यक्तिगत जानकारियों में भी सुधार की अनुमति दी गई है।

एडमिट कार्ड और परीक्षा का प्रारूप जैट 2026 का आयोजन 4 जनवरी को कंप्यूटर आधारित मोड में किया जाएगा। तीन घंटे तक चलने वाली यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। परीक्षा में कुल 95 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।