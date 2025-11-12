Jharkhand Teacher Salary: 'शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान दे सरकार', झारखंड हाई कोर्ट ने दिया ऑर्डर

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने एक मामले में सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह उन शिक्षकों को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान और इसके सभी लाभ चार सप्ताह में प्रदान करे, जिन्हें अब तक मैट्रिक अप्रशिक्षित वेतनमान दिया जा रहा है। अदालत शिक्षिका द्रोपदी कुमारी एवं अन्य की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले में कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने अदालत को बताया कि विभाग हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान नहीं दे रहा है।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि विभाग ने सात दिसंबर 2024 को पारित आदेशों का पालन करने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने अब तक अपने पेंशन से जुड़ी आवश्यक जानकारी या पीपी नंबर नहीं दिया है, इसलिए सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

अदालत ने कहा कि विभाग सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर लाभ का भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी विभागीय जांच में सहयोग करने और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है ताकि आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके।