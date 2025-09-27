जमशेदपुर में महिला ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर की आत्महत्या, पति पर लगाए गंभीर आरोप
जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी। 28 वर्षीय मालती देवी ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर फांसी लगा ली। महिला ने अपने पति को इस कदम के लिए दोषी ठहराया है। मृतका के मायके वालों ने घटना की सूचना के बाद अस्पताल पहुंचकर पुलिस को बताया कि उनकी बहन की शादी 2013 में हुई थी।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। कदमा थाना क्षेत्र फार्म एरिया में दुखद घटना सामने आई है जहां क्वार्टर संख्या 16/19 में 28 वर्षीय मालती देवी इंटरनेट मीडिया पर लाइव हुई और पंखे में चुन्नी के सहारे फंदे से लटक गई। जानकारी पर स्वजन उसे टीएमएच ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्वजनों से जानकारी मिली कि महिला घर पर अकेली थी। उसका पति सहदेव यादव, जो टाटा स्टील में ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत है, वह ड्यूटी पर गया था। दोनों बच्चे स्कूल गए थे, तभी महिला ने ऐसा कदम उठाया।
लाइव वीडियो में महिला ने इस कदम के लिए अपने पति को दोषी ठहराया है। घटना मोबाइल में कैद हुई है। लाइव में वह बयां कर रही है कि सात दिन पहले पति से उसका विवाद था, जिसके कारण वह फांसी लगा रही है।
वीडियो में महिला ने बताया कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है। वहीं महिला के मायके वाले घटना की सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे। मृतका के फुफेरे भाई मनोहर कुमार ने पुलिस को बताया कि बहन की शादी 2013 में सहदेव यादव से हुई थी और उनके दो बच्चे हैं।
मायका गिरिडीह जिले के सरिया थाना के खैराबाद ग्राम और ससुराल कोडरमा में है। वह कदमा में अपनी पति और बच्चों के साथ रहती थी। बहन ने विवाद की जानकारी नहीं दी थी।
मौत के लाइव वीडियो के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति से पूछताछ कर रही है। पुलिस को पति ने बताया कि वह डयूटी से वापस लौटा तो पत्नी को फंदे से लटका देखा। उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब तक मामले में मायके पक्ष की ओर से लिखित शिकायत पति के विरुद्ध नहीं दी गई है।
यह भी पढ़ें- सहारा समूह पर निवेशकों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, अडानी का नाम लेकर लगाई ये गुहार
यह भी पढ़ें- गोदाम न दुकान, वेंडर ले रहे करोड़ों का भुगतान,यहां मनरेगा में मची है लूट,अधिकारियों ने दे रखी है छूट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।