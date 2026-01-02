Language
    नववर्ष की रात पुरानी रंजिश से दो गुटों में हिंसक झड़प, ईंट-पत्थर चले, कार क्षतिग्रस्त; पुलिस ने दर्ज की शिकायत

    By Anwesh AmbesthaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:21 AM (IST)

    जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र शंकरपुर में नववर्ष की रात दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुरानी रंजिश के चलते मिहिर गोप और टिंकू गोप के समर्थकों में ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुरानी रंजिश से दो गुटों में हिंसक झड़प

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह थाना क्षेत्र शंकरपुर क्षेत्र में 31 की रात दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई है। घटना में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, वहीं एक कार को भी क्षति पहुंची। पुलिस के अनुसार, विवाद की जड़ पुरानी रंजिश बताई जा रही है।

    प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह विवाद मिहिर गोप और टिंकू गोप के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया गया कि नए साल की रात टिंकू गोप बस्ती में नाच रहा था। इसी दौरान मिहिर गोप के साले मनोज नायक और टिंकू गोप के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। घटना के बाद टिंकू गोप अपने घर लौट गया।

    घर पर ईंट-पत्थर से हमला

    आरोप है कि कुछ समय बाद मिहिर गोप कई युवकों के साथ एक गाड़ी से टिंकू गोप के घर पहुंचा और वहां ईंट-पत्थर से हमला किया। इस दौरान घर में मौजूद महिलाओं के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है, जिसमें कुछ महिलाएं घायल हुई हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

    WhatsApp Image 2026-01-02 at 10.11.20 AM

    घटना से आक्रोशित टिंकू गोप पक्ष के लोगों ने मिहिर गोप की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर पहले भी टकराव हो चुका है।

    थाने में लिखित शिकायत दर्ज

    इलाके में तनाव को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो क्षेत्र में बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

    फिलहाल, टिंकू गोप की ओर से परसुडीह थाना में मिहिर गोप, उसके साले मनोज नायक समेत अन्य के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है।